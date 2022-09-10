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Румыния: Суперлига


Стадион:
Германнштадт
2:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Сэто Такаюки
1:1
28' Гол
Christian Irobiso I
55' Желтая карточка
Sota Mino
77' Желтая карточка
Альхассан Баба
90' Желтая карточка
Тамаш Габриэль
90' Желтая карточка
Simon Mazarache
2:1
90' Гол
Стойка Йонуц
90'+6
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
7
Петреску
Петришор
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
99
Борца
Флорин
5
Valentin
Ticu
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Christian
Irobiso
I
7
Грозав
Георге-Теодор
Германнштадт
Петролул Плоешти

История личных встреч

Германнштадт
Петролул Плоешти

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛIГЛ
1:1
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 5 0.56
Альхассан Баба 4 0.44
Бутян Михай 1 0.11
Стойка Йонуц 1 0.11
Ороиан Александру 1 0.11
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.3
Christian Irobiso I 3 0.3
Думитриу Лучан 2 0.2
Жаир 1 0.1
Тамаш Габриэль 1 0.1
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Борца Флорин 0 0
Valentin Ticu 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 4 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Альхассан Баба 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бейян Флориан 1 0
Бутян Михай 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Bart Meijers 3 0
Marian Huja 3 0
Valentin Ticu 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Тамаш Габриэль 2 0
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
5
45%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0
Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 7 4 5 20 - 18 25
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
4. Вииторул Констанца 9 5 3 1 16 - 9 18
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
7. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 9 6 1 2 13 - 10 19
2. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
4. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
4. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Университатя Крайова Компаньо Андреа 6 2 0
2. Германнштадт Паращив Даниэль 5 0 1
3. Германнштадт Альхассан Баба 4 0 1
4. Арджеш Alexandru Isfan 3 0 1
5. Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. УТА Арад Батха Идриз 5 1
2. Сепси Паун Николае 4 1
3. Петролул Плоешти Ивановски Мирко 3 1
4. Рапид Бухарест Григоре Драгош 3 1
5. Университатя Крайова Папп Пол 4 0
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