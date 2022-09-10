Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Судья свистит. Lucian Dumitriu атаковал сзади соперника. Это Sota Mino заработал своей команде штрафной

41' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

37' Игрок из команды Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

32' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Г О О О О Л - Christian Irobiso правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

28' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

27' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

25' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Valentin Ticu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

16' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Оооо... вот это был удар! Ороиан Александру должен был забить с этой позиции.

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ороиан Александру и попал в перекладину!

14' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сэто Такаюки плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Сэто Такаюки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

9' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

6' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля