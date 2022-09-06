Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Брест
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (2)
|1.17
|Мбаппе Килиан
|7
|1.17
|Месси Лионель
|3
|0.5
|Хакими Ашраф
|2
|0.33
|Мендеш Нуну
|1
|0.17
|Бернат Хуан
|1
|0.17
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|Саншеш Ренату
|1
|0.17
|Паредес Леандро
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.33
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.33
|Онора Франк
|1
|0.17
|Белькебла Арис
|1
|0.17
|Дари Ашраф
|1
|0.17
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.17
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|2
|0
|Верратти Марко
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Витинью II
|2
|0
|Неймар
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
18
2
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
11%
1
50%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
50%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
9%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
1
13%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
4
17%
3
38%
61-75
5
22%
1
13%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1
Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Брест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3
Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч ПСЖ - Брест
Исход игры
ПСЖ
100% (35)
Ничья
0% (0)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (27)
Меньше
20.59% (7)
Обе команды забьют
Да
20.59% (7)
Нет
79.41% (27)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
42.9% (15)
2:0 ПСЖ
20% (7)
4:0 ПСЖ
11.4% (4)
4:1 ПСЖ
8.6% (3)
2:1 ПСЖ
5.7% (2)
5:1 ПСЖ
5.7% (2)
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