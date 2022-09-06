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Франция: Лига 1
2022-2023


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ПСЖ
 
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Прогнозы 35
ПСЖ 100% (35)
X 0% (0)
Брест 0% (0)
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Ничья
Брест
10.00
26.00
34.00
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История личных встреч

ПСЖ
Брест

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (2) 1.17
Мбаппе Килиан 7 1.17
Месси Лионель 3 0.5
Хакими Ашраф 2 0.33
Мендеш Нуну 1 0.17
Бернат Хуан 1 0.17
Маркиньос Маркос 1 0.17
Саншеш Ренату 1 0.17
Паредес Леандро 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.33
Ле Дуарон Жереми 2 0.33
Онора Франк 1 0.17
Белькебла Арис 1 0.17
Дари Ашраф 1 0.17
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.17
Белайли Юсеф 0 0
Слимани Ислам 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 2 0
Верратти Марко 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Витинью II 2 0
Неймар 1 0
Бернат Хуан 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белайли Юсеф 3 0
Лис-Мелу Пьерр 1 1
Брассье Лилиан 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Белькебла Арис 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

18
2
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
11%
1
50%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
50%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
9%
2
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
1
13%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
4
17%
3
38%
61-75
5
22%
1
13%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1
Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6
Брест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3
Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
15. Ницца Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.

    Главный судья: Jeremie Pignard

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    • Прогнозы 35
    ПСЖ 100% (35)
    X 0% (0)
    Брест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Брест
    10.00
    26.00
    34.00
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (27)
    Меньше
    20.59% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    20.59% (7)
    Нет
    79.41% (27)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    42.9% (15)
    2:0 ПСЖ
    20% (7)
    4:0 ПСЖ
    11.4% (4)
    4:1 ПСЖ
    8.6% (3)
    2:1 ПСЖ
    5.7% (2)
    5:1 ПСЖ
    5.7% (2)
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