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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
28' Undefined phrase: football_event_
Ионицэ Александру II
28' Желтая карточка
Robert Dimitrie Popa
30' Красная карточка
Ионицэ Александру II
37' Желтая карточка
William Baeten
1:0
55' Гол
Сидибе Секу
85' Undefined phrase: football_event_
Бауса Хуан
90' Желтая карточка
Марке Франсуа
90' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
90'+5
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
6
Аким
Влад
51
Сидибе
Секу
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
7
Янку
Габриэль
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
28
Мэцан
Александру
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

21 матч

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 5 (2) 0.29
Иван Андрей 3 (1) 0.18
Сидибе Секу 3 0.18
Янку Габриэль 2 0.12
Густаво Важенин 2 0.12
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.12
Маркович Йован 2 0.12
Нистор Дан 1 0.06
Папп Пол 1 0.06
Крецу Александру 1 0.06
Ханка Серджу 1 (1) 0.06
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Митря Богдан 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 3 (1) 0.3
Antonio Sefer 3 0.3
Ионицэ Александру II 2 0.2
Сэпунару Кристиан 1 0.1
Мораис Жуниор II 1 0.1
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Сидибе Секу 2 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
William Baeten 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Lorenzo Paramatti 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Иван Андрей 1 0
Банку Никусор 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 3 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
3
19%
2
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90

Пропущено

15
4
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
3
75%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 8 4 5 21 - 18 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
4. Вииторул Констанца 9 5 3 1 16 - 9 18
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
7. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
4. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Университатя Крайова Компаньо Андреа 6 2 0
2. Германнштадт Паращив Даниэль 5 0 1
3. Германнштадт Альхассан Баба 4 0 1
4. Арджеш Alexandru Isfan 3 0 1
5. Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. УТА Арад Батха Идриз 5 1
2. Сепси Паун Николае 4 1
3. Петролул Плоешти Ивановски Мирко 3 1
4. Рапид Бухарест Григоре Драгош 3 1
5. Университатя Крайова Папп Пол 4 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Григоре Драгош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Andre Duarte из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      86'
      Бауса Хуан задерживает мяч рукой
    • 86'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Университатя Крайова, будет отменен из-за фола.
    • Описание гола
      86'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Tudor Vladimirescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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