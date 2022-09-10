Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Yassine Bahassa не смог попасть в створ ударом издали

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет [team]

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Пападопулос Кирьякос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ван Дурмен Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Ван Дурмен Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Аким Влад бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Аким Влад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Сидибе Секу пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

37' William Baeten - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Янку Габриэль нанес удар в каркас ворот!

37' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Мэцан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Матч возобновлен

30' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

30' Аким Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Рефери не любит споров - именно за это Robert Dimitrie Popa сейчас получил желтую

28' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. William Baeten получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Пападопулос Кирьякос нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

24' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова подал угловой слева.

24' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

19' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Мораис Жуниор II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

12' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Мораис Жуниор II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру