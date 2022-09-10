Стадион: Тудор Владимиреску
1:0
Конец матча
0'
28' Undefined phrase: football_event_Ионицэ Александру II
28' Желтая карточкаRobert Dimitrie Popa
30' Красная карточкаИоницэ Александру II
37' Желтая карточкаWilliam Baeten
1:0
55' ГолСидибе Секу
85' Undefined phrase: football_event_Бауса Хуан
90' Желтая карточкаМарке Франсуа
90' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
90'+5
Ход матча
37'
55'
1:0
85'
90'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
51
Сидибе
Секу
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
21 матч
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|5 (2)
|0.29
|Иван Андрей
|3 (1)
|0.18
|Сидибе Секу
|3
|0.18
|Янку Габриэль
|2
|0.12
|Густаво Важенин
|2
|0.12
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.12
|Маркович Йован
|2
|0.12
|Нистор Дан
|1
|0.06
|Папп Пол
|1
|0.06
|Крецу Александру
|1
|0.06
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.06
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Митря Богдан
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.3
|Antonio Sefer
|3
|0.3
|Ионицэ Александру II
|2
|0.2
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.1
|Мораис Жуниор II
|1
|0.1
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Рэдой Мирел
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|3
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
3
19%
2
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
7
29%
29%
3
27%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90
Пропущено
15
4
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
3
75%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|8
|4
|5
|21 - 18
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|3.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|6
|2
|0
|2.
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5
|0
|1
|3.
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4
|0
|1
|4.
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|2.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|1
|3.
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|3
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|3
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|4
|0