Стадион: Велодром
История личных встреч
Марсель
Лилль
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
32 матча
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|3
|0.5
|Тавареш Нуну
|3
|0.5
|Суарес Луис III
|2
|0.33
|М'Бемба Шансель
|1
|0.17
|Гуйе Пап
|1
|0.17
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4
|0.67
|Бамба Джонатан
|3
|0.5
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.17
|Языджи Юсуф
|1
|0.17
|Андре Бенжамин
|1
|0.17
|Зедатка Аким
|1
|0.17
|Гомес Анхель
|1
|0.17
|Джало Тьягу
|1
|0.17
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|1
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Игорь Тудор
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|3
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3
Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7
Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Марсель - Лилль
Исход игры
Марсель
81.8% (27)
Ничья
18.2% (6)
Лилль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (23)
Меньше
30.3% (10)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
2:1 Марсель
57.6% (19)
1:0 Марсель
18.2% (6)
1:1 Ничья
12.1% (4)
2:2 Ничья
6.1% (2)
3:1 Марсель
6.1% (2)
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