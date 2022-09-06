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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Марсель
 
Позже
Лилль
Прогнозы 33
Марсель 81.8% (27)
X 18.2% (6)
Лилль 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лилль
2.03
3.87
4.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Марсель
Лилль

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

32 матча

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 3 0.5
Тавареш Нуну 3 0.5
Суарес Луис III 2 0.33
М'Бемба Шансель 1 0.17
Гуйе Пап 1 0.17
Жерсон Сантос 1 0.17
Клосс Жонатан 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Пайе Димитри 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 0.67
Бамба Джонатан 3 0.5
Исмаили Гонсалвес 1 0.17
Языджи Юсуф 1 0.17
Андре Бенжамин 1 0.17
Зедатка Аким 1 0.17
Гомес Анхель 1 0.17
Джало Тьягу 1 0.17
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 1
Ронжье Валентин 3 0
Игорь Тудор 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Пау Лопес 1 0
Байи Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 3 0
Андре Бенжамин 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Фонте Жозе 1 0
Гомеш Андре 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Диаките Бафоде 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3
Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2
Лилль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7
Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
15. Ницца Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Марсель 81.8% (27)
    X 18.2% (6)
    Лилль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лилль
    2.03
    3.87
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Марсель - Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Лилль

    Исход игры
    Марсель
    81.8% (27)
    Ничья
    18.2% (6)
    Лилль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    57.6% (19)
    1:0 Марсель
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    12.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    3:1 Марсель
    6.1% (2)
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    Лилль
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