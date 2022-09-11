Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Луи Мунтяну бьет ударом через себя, но Alexandru Greab блокирует удар!

44' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Tony Njike создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гарита Пол из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вианна Фабио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Арджеш

37' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Луи Мунтяну из команды Вииторул Констанца в офсайде

34' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

24' Бензар Ромарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Isfan получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Alexandru Isfan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

19' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Арджеш

17' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Питу Алекси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Арджеш

12' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

11' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Tony Njike выиграл воздушное противоборство у Грамени Константин

9' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Сербан Ионут II пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

6' Латовлевич Ясмин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Tony Njike выиграл воздушное противоборство у Грамени Константин

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Арджеш

3' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

2' Близко! Алибек Денис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

1' Tony Njike успешно блокирует удар.

1' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола