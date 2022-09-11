Стадион: Центральный (Овидиу)
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
7'
45'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Вииторул Констанца
Арджеш
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грамени Константин
|3
|0.3
|Мунтяну Луис
|2
|0.2
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0.2
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.2
|Морар Влад
|2 (1)
|0.2
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.2
|Питу Алекси
|1
|0.1
|Артян Андрей
|1
|0.1
|Kevin Grobry Doukoure
|1
|0.1
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.1
|Неделку Драгош
|0
|0
|Касап Карло
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|3
|0.3
|Гарита Пол
|3
|0.3
|Бертран Дориан
|2
|0.2
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Попеску Михай
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Сербан Ионут II
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
2
13%
5
63%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|8
|4
|5
|21 - 18
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 9
|21
|4.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|0:1
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|9.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Арджеш
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4 (1)
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 3
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|4