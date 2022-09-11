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Румыния: Суперлига


Стадион:
Вииторул Констанца
1:0
Первый тайм: 45+'
Арджеш
0'
1:0
7' Гол
Грамени Константин
45' Желтая карточка
Alexandru Isfan

Ход матча

7'
Грамени Константин
(Питу Алекси)
1:0
45'
 
Alexandru Isfan

Владение мячом

12
Айоани
Михай
20
Бензар
Ромарио
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
4
Меца
Давид
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
3
Латовлевич
Ясмин
14
Гарита
Пол
Вииторул Констанца
Арджеш

История личных встреч

Вииторул Констанца
Арджеш

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грамени Константин 3 0.3
Мунтяну Луис 2 0.2
Торже Андрей-Габриэль 2 0.2
Алибек Денис 2 (1) 0.2
Морар Влад 2 (1) 0.2
Петре Адриан 2 (2) 0.2
Питу Алекси 1 0.1
Артян Андрей 1 0.1
Kevin Grobry Doukoure 1 0.1
Ларие Йонуц 1 (1) 0.1
Неделку Драгош 0 0
Касап Карло 0 0
Балута Тудор 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 3 0.3
Гарита Пол 3 0.3
Бертран Дориан 2 0.2
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Алибек Денис 3 0
Попеску Михай 3 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Кики Давид 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Вианна Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
13%
31-45
2
13%
5
63%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 8 4 5 21 - 18 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Вииторул Констанца 1:0 10 6 3 1 17 - 9 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
7. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
8. Арджеш 0:1 10 4 1 5 9 - 12 13
9. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 1:0 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 1:0 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 0:1 5 1 1 3 2 - 7 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Арджеш Alexandru Isfan 3 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Университатя Крайова Папп Пол 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 52'
    Вииторул Констанца пытается что-то создать.
  • 51'
    Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Меца Давид из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.
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