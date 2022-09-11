Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

86' Яколиш Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Enzo Celestine выиграл воздушное противоборство у Andrei Borza

84' Торже Андрей-Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Kevin Grobry Doukoure создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Торже Андрей-Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Enzo Celestine из команды Арджеш получает желтую после опасной игры.

76' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

74' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Альсё Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Крету Джани из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Enzo Celestine нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Тактическая замена. Сербан Ионут II уходит с поля и его заменяет Enzo Celestine

68' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Кики Давид получает желтую карточку за нырок

64' Кики Давид упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

62' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Торже Андрей-Габриэль

61' Крету Джани тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

60' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хорошую попытку сделал Алибек Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

57' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Латовлевич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Артян Андрей нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

53' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

52' Alexandru Isfan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Арджеш