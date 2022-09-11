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Румыния: Суперлига


Стадион:
Вииторул Констанца
3:0
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
7' Гол
Грамени Константин
45' Желтая карточка
Alexandru Isfan
2:0
57' Гол
Балута Тудор
61' Желтая карточка
Крету Джани
64' Желтая карточка
Кики Давид
66' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
76' Желтая карточка
Enzo Celestine
81' Желтая карточка
Вианна Фабио
3:0
90' Гол
Торже Андрей-Габриэль
90'+4
12
Айоани
Михай
20
Бензар
Ромарио
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
17
Добросавлевичи
Алин
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
4
Меца
Давид
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
3
Латовлевич
Ясмин
14
Гарита
Пол
Вииторул Констанца
Арджеш

История личных встреч

Вииторул Констанца
Арджеш

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торже Андрей-Габриэль 3 0.3
Грамени Константин 3 0.3
Мунтяну Луис 2 0.2
Алибек Денис 2 (1) 0.2
Морар Влад 2 (1) 0.2
Петре Адриан 2 (2) 0.2
Питу Алекси 1 0.1
Артян Андрей 1 0.1
Балута Тудор 1 0.1
Kevin Grobry Doukoure 1 0.1
Ларие Йонуц 1 (1) 0.1
Неделку Драгош 0 0
Касап Карло 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 3 0.3
Гарита Пол 3 0.3
Бертран Дориан 2 0.2
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 4 0
Алибек Денис 3 0
Попеску Михай 3 0
Кики Давид 2 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Нжик Тони 2 0
Вианна Фабио 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Сербан Ионут II 1 0
Альсё Бриан 1 0
Крету Джани 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Enzo Celestine 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
13%
31-45
3
16%
5
63%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
1
13%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:1 18 8 4 6 21 - 19 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Вииторул Констанца 10 6 3 1 19 - 9 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. ЧФР Клуж 1:0 8 5 0 3 14 - 9 15
7. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
8. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:1 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. ЧФР Клуж 1:0 6 4 0 2 11 - 6 12
5. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
6. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 0:1 9 2 3 4 8 - 11 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Арджеш Alexandru Isfan 3 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Вииторул Констанца Торже Андрей-Габриэль 4
Весь список
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