Стадион: Орашенеч
0:1
Второй тайм: 73'
0'
0:1
35' ГолЭли Лопес
45' Желтая карточкаФилип Иоан
51' Желтая карточкаХайта Флориан
63' Желтая карточкаХоршия Овидиу
Ход матча
35'
0:1
45'
51'
63'
Владение мячом
24
Vlad
Pop
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
Университатя
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|2
|0.2
|Балаур Ионуц
|1
|0.1
|Скарлатаче Адриан
|1
|0.1
|Красники Блерим
|1
|0.1
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|3
|0.3
|Филип Иоан
|1
|0.1
|Эли Лопес
|1
|0.1
|Пирес Ромарио
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|3
|0
|Daniel Toma
|1
|1
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Denis Ispas
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Филип Иоан
|1
|0
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Хоршия Овидиу
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1
Университатя
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|4.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|Университатя
|1:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|13.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Миовени
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|6.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|1:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|11.
|Миовени
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4 (1)
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 3
|Вииторул Констанца
|Торже Андрей-Габриэль
|4