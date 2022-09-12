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Румыния: Суперлига


Стадион:
Миовени
0:1
Второй тайм: 73'
Университатя
0'
0:1
35' Гол
Эли Лопес
45' Желтая карточка
Филип Иоан
51' Желтая карточка
Хайта Флориан
63' Желтая карточка
Хоршия Овидиу
22
Iustin
Popescu
21
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
24
Vlad
Pop
5
Mihai
Lixandru
30
Сербаника
Даниел
89
Stefan
Blanaru
9
Красники
Блерим
20
Бузьюк
Александру
12
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
52
Пирес
Ромарио
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
Миовени
Университатя

История личных встреч

Миовени
Университатя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛI
0:1
ЛI
2:2
ЛI
1:2
ЛI
1:1
Л2С2
0:0
Л2С2
0:1
ДА
2:2
ДА
0:1
ВД
3:0
ВД
1:0
ДА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.2
Балаур Ионуц 1 0.1
Скарлатаче Адриан 1 0.1
Красники Блерим 1 0.1
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.3
Филип Иоан 1 0.1
Эли Лопес 1 0.1
Пирес Ромарио 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Daniel Toma 1 1
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Филип Иоан 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Хоршия Овидиу 1 0
Хайта Флориан 1 0
Andrei Gorcea 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1
Университатя
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 8 4 6 21 - 20 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Вииторул Констанца 10 6 3 1 19 - 9 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
7. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
8. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Университатя 1:0 10 1 4 5 6 - 11 7
13. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Миовени 0:1 10 1 3 6 5 - 14 6
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
6. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 1:0 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 0:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 9 2 3 4 8 - 12 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 1:0 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
11. Миовени 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
12. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Арджеш Alexandru Isfan 3 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Вииторул Констанца Торже Андрей-Габриэль 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Миовени
    Ничья
    Университатя
    3.05
    4.34
    2.73
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