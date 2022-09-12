Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Филип Иоан получил желтую карточку от судьи

47' Удар от ворот произведет Миовени

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Миовени

42' Удар от ворот произведет Университатя

42' Оооо... вот это был удар! Красники Блерим должен был забить с этой позиции.

41' Сербаника Даниел из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Эли Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Эли Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Команда Университатя забила мяч, хотя лучше играли соперники

35' Г О О О О Л - Эли Лопес забивает с правой ноги!

35' Пирес Ромарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Университатя

31' Бузьюк Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Оооо... вот это был удар! Бузьюк Александру должен был забить с этой позиции.

29' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Миовени

26' Хайта Флориан не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Университатя

25' Сербаника Даниел не смог попасть в створ ударом издали

23' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Миовени

20' Бик Овидиу из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Iustin Popescu ошибается в защите.

17' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Филип Иоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Университатя

15' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Университатя

11' Бузьюк Александру из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Филип Иоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Пирес Ромарио наказан за толчок Stefan Blanaru

6' О, нет. Из многообещающей позиции Скарлатаче Адриан из команды Миовени наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

5' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Vlad Pop пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Миовени начинает с центра поля