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Румыния: Суперлига


Стадион:
Миовени
0:1
Конец матча
Университатя
0'
0:1
35' Гол
Эли Лопес
45' Желтая карточка
Филип Иоан
51' Желтая карточка
Хайта Флориан
63' Желтая карточка
Хоршия Овидиу
76' Желтая карточка
Пирес Ромарио
90'+6
22
Iustin
Popescu
21
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
24
Vlad
Pop
5
Mihai
Lixandru
30
Сербаника
Даниел
89
Stefan
Blanaru
9
Красники
Блерим
20
Бузьюк
Александру
12
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
52
Пирес
Ромарио
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
Миовени
Университатя

История личных встреч

Миовени
Университатя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛI
0:1
ЛI
2:2
ЛI
1:2
ЛI
1:1
Л2С2
0:0
Л2С2
0:1
ДА
2:2
ДА
0:1
ВД
3:0
ВД
1:0
ДА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 2 0.2
Балаур Ионуц 1 0.1
Скарлатаче Адриан 1 0.1
Красники Блерим 1 0.1
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.3
Филип Иоан 1 0.1
Эли Лопес 1 0.1
Пирес Ромарио 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Daniel Toma 1 1
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 4 0
Кипчу Александру 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Филип Иоан 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Хоршия Овидиу 1 0
Хайта Флориан 1 0
Andrei Gorcea 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1
Университатя
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 8 4 6 21 - 20 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Вииторул Констанца 10 6 3 1 19 - 9 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
7. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
8. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Волунтари 0:0 10 2 3 5 6 - 10 9
12. ФКСБ 0:0 8 1 5 2 9 - 12 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 10 1 3 6 5 - 14 6
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
6. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 0:0 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 0:0 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 9 2 3 4 8 - 12 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Арджеш Alexandru Isfan 3 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Вииторул Констанца Торже Андрей-Габриэль 4
Весь список
  • Угловой
    95'
    Кырнац Николае из команды Миовени подал угловой справа.
  • 94'
    Valentin Cosereanu пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем
  • 94'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 94'
    Скарлатаче Адриан выиграл воздушное противоборство у Фюлёп Лоран.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Университатя
  • 94'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Миовени пробьет пенальти!
  • 93'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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