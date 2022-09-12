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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
ФКСБ
0:0
Второй тайм: 75'
Волунтари
0'
26' Желтая карточка
Раца Вадим
45' Желтая карточка
Костин Кристиан
69' Желтая карточка
Эджума Малком
32
Тарновану
Стефан
22
Раду
Бобок
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
18
Эджума
Малком
10
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
19
Salvatore
Marrone
3
Мелеке
Ульрих
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
9
Домашкан
Виталий
11
Флоря
Даниэль
ФКСБ
Волунтари

История личных встреч

ФКСБ
Волунтари

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГА
2:2
Л1ГА
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.25
Кордя Андрей 2 0.25
Эджума Малком 1 0.13
Дава Джойским 1 0.13
Микулеску Давид 1 0.13
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.13
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Коман Флоринел 0 0
Олару Дариус 0 0
Пантя Александру 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 2 (1) 0.2
Немец Адам 2 0.2
Лопеш Марселу 1 0.1
Матрикарди Патрисио 1 0.1
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Радунович Ристо 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Эджума Малком 2 0
Русу Богдан 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Коман Флоринел 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Мелеке Ульрих 3 0
Армаш Игорь 2 0
Раца Вадим 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Флоря Даниэль 1 0
Немец Адам 1 0
Дроппа Лукаш 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

12
10
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
50%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 8 4 6 21 - 20 28
2. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
3. Вииторул Констанца 10 6 3 1 19 - 9 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 10 5 2 3 10 - 9 17
6. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
7. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
8. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Волунтари 0:0 10 2 3 5 6 - 10 9
12. ФКСБ 0:0 8 1 5 2 9 - 12 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 10 1 3 6 5 - 14 6
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
6. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 0:0 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 0:0 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 9 2 3 4 8 - 12 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Арджеш Alexandru Isfan 3 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Вииторул Констанца Торже Андрей-Габриэль 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Контроль мяча: ФКСБ: 65%, Волунтари: 35%.
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Шанс! Микулеску Давид из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 70'
      Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 69'
      Эджума Малком из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      69'
      Эджума Малком получает желтую карточку за игру рукой
    • До матча
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    ФКСБ
    Ничья
    Волунтари
    8.30
    4.30
    8.00
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