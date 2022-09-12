Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0'
26' Желтая карточкаРаца Вадим
45' Желтая карточкаКостин Кристиан
69' Желтая карточкаЭджума Малком
Ход матча
Владение мячом
22
Раду
Бобок
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
ФКСБ
Волунтари
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.25
|Кордя Андрей
|2
|0.25
|Эджума Малком
|1
|0.13
|Дава Джойским
|1
|0.13
|Микулеску Давид
|1
|0.13
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.13
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.2
|Немец Адам
|2
|0.2
|Лопеш Марселу
|1
|0.1
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.1
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Мелеке Ульрих
|3
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
12
10
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
50%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|4.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|12.
|ФКСБ
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|6.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4 (1)
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 3
|Вииторул Констанца
|Торже Андрей-Габриэль
|4