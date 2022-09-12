Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Волунтари

66' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Дроппа Лукаш

65' Кордя Андрей из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Волунтари

63' Матч возобновлен

62' Mihai Popa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

61' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Радаславеску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Оооо... вот это был удар! Компаньо Андреа должен был забить с этой позиции.

60' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Микулеску Давид пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

58' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кордя Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

56' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет ФКСБ

55' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард

54' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Флоря Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

51' Mihai Popa делает важнейший сейв!

50' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля