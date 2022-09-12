Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0'
26' Желтая карточкаРаца Вадим
45' Желтая карточкаКостин Кристиан
68' Желтая карточкаЭджума Малком
1:0
82' ГолМикулеску Давид
86' Вторая желтая карточкаЭджума Малком
1:1
90' ПенальтиНемец Адам
90'+8
Ход матча
26'
45'
68'
82'
1:0
86'
90'
1:1
Владение мячом
22
Раду
Бобок
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
ФКСБ
Волунтари
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.25
|Кордя Андрей
|2
|0.25
|Микулеску Давид
|2
|0.25
|Эджума Малком
|1
|0.13
|Дава Джойским
|1
|0.13
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.13
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.3
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.2
|Лопеш Марселу
|1
|0.1
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.1
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджума Малком
|2
|1
|Дава Джойским
|3
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Оайдэ Рэзван
|2
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Мелеке Ульрих
|3
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
6
46%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1
CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Волунтари
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1
Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|2.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|4.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|5.
|Петролул Плоешти
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|6.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4 (1)
|УТА Арад
|Микулеску Давид
|4
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3 (1)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 3
|Вииторул Констанца
|Торже Андрей-Габриэль
|4