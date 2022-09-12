VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

84' Лопеш Марселу не смог попасть в створ ударом издали

82' Г О О О О Л - Микулеску Давид правой ногой классно пробил с лета.

82' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Волунтари

74' Раду Бобок из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Волунтари

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Эджума Малком получает желтую карточку за игру рукой

68' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Волунтари

65' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Дроппа Лукаш

65' Кордя Андрей из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Волунтари

63' Матч возобновлен

62' Mihai Popa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

61' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Радаславеску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Оооо... вот это был удар! Компаньо Андреа должен был забить с этой позиции.

60' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Микулеску Давид пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

58' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кордя Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

56' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет ФКСБ

55' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Радаславеску Эдуард

54' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Флоря Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Флоря Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

51' Mihai Popa делает важнейший сейв!

50' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля