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Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Лилль
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
5' Гол
Дэвид Джонатан
44' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:1
48' Гол
Фарес Шаиби
2:1
53' Гол
Уна Адам
73' Желтая карточка
Диаките Бафоде
90'+4

Ход матча

5'
Дэвид Джонатан
1:0
44'
Фонте Жозе
 
48'
1:1
Фарес Шаиби
(Даллинга Тийс)
53'
Уна Адам
(Андре Бенжамин)
2:1
60'
Мартен Жонас
Гомес Анхель
 
73'
Диаките Бафоде
 
76'
 
Бирманчевич Велько
Силла Иссиага
76'
 
Онаиу Адо
Даллинга Тийс
78'
Виржинюс Алан
Уна Адам
 
82'
 
Кебен Кевин
Деслер Миккел
86'
Байо Мохамед
Дэвид Джонатан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Лилль 94.7% (108)
X 2.6% (3)
Тулуза 2.6% (3)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
30
Дюпе
Максим
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
3
Деслер
Миккел
12
Силла
Иссиага
28
Фарес
Шаиби
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
Лилль
4-2-3-1
Тулуза
5-4-1

История личных встреч

Лилль
Тулуза

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 0.63
Бамба Джонатан 3 0.38
Исмаили Гонсалвес 2 0.25
Андре Бенжамин 1 0.13
Языджи Юсуф 1 0.13
Зедатка Аким 1 0.13
Уна Адам 1 0.13
Гомес Анхель 1 0.13
Джало Тьягу 1 0.13
Кабелла Реми 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 2 0.25
Даллинга Тийс 2 0.25
Ратао Рафаэл 2 0.25
Фарес Шаиби 1 0.13
Хили Рис 1 0.13
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 4 0
Андре Бенжамин 2 0
Фонте Жозе 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Гомеш Андре 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Силла Иссиага 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Генро Денис 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
4
50%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
25%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3
Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0
Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1
Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
5. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Лилль Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
10. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 45%, Тулуза: 55%.
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лилль 94.7% (108)
    X 2.6% (3)
    Тулуза 2.6% (3)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Лилль 2:1 Тулуза

    Исход игры
    Лилль
    94.7% (108)
    Ничья
    2.6% (3)
    Тулуза
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    41.2% (47)
    2:0 Лилль
    24.6% (28)
    1:0 Лилль
    20.2% (23)
    3:1 Лилль
    6.1% (7)
    1:2 Тулуза
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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