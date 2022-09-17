Стадион: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
0'
1:0
5' ГолДэвид Джонатан
44' Желтая карточкаФонте Жозе
1:1
48' ГолФарес Шаиби
2:1
53' ГолУна Адам
73' Желтая карточкаДиаките Бафоде
90'+4
Ход матча
5'
1:0
44'
48'
1:1
53'
2:1
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
20
Гомес
Анхель
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
28
Фарес
Шаиби
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Тулуза
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5
|0.63
|Бамба Джонатан
|3
|0.38
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.25
|Андре Бенжамин
|1
|0.13
|Языджи Юсуф
|1
|0.13
|Зедатка Аким
|1
|0.13
|Уна Адам
|1
|0.13
|Гомес Анхель
|1
|0.13
|Джало Тьягу
|1
|0.13
|Кабелла Реми
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|2
|0.25
|Даллинга Тийс
|2
|0.25
|Ратао Рафаэл
|2
|0.25
|Фарес Шаиби
|1
|0.13
|Хили Рис
|1
|0.13
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Тьягу
|4
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Генро Денис
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
4
50%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
25%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3
Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0
Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1
Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|10.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Тулуза
Исход игры
Лилль
94.7% (108)
Ничья
2.6% (3)
Тулуза
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
2:1 Лилль
41.2% (47)
2:0 Лилль
24.6% (28)
1:0 Лилль
20.2% (23)
3:1 Лилль
6.1% (7)
1:2 Тулуза
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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