Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Лилль

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

36' Абухлал Закария пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

34' Хорошую попытку сделал Абухлал Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Тулуза

31' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

30' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Тулуза

29' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Оооо... вот это был удар! Гомес Анхель должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Гомес Анхель . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Муса Диарра выиграл воздушное противоборство у Уна Адам

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Николаесен Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Николаесен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Николаесен Расмус наказан за толчок Лукас Шевалье

21' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Деслер Миккел пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Лилль

19' Абухлал Закария не смог попасть в створ ударом издали

19' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

15' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Исмаили Гонсалвес получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Исмаили Гонсалвес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает ударом с левой ноги!

5' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Тулуза начинает с центра поля