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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Рух Львов
3:1
Конец матча
Заря
0'
1:0
41' Гол
Де Паула Таллес
43' Желтая карточка
Имереков Максим
45' Желтая карточка
Дидик Роман
2:0
49' Пенальти
Де Паула Таллес
2:1
55' Гол
Русин Назарий
60' Желтая карточка
Слюсар Денис
3:1
62' Гол
Де Паула Таллес
81' Желтая карточка
Назарина Егор
85' Желтая карточка
Бражко Владимир
90' Желтая карточка
Мацапура Дмитрий
90'+5
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
63
Marko
Sapuha
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
22
Карабин
Ярослав
53
Мацапура
Дмитрий
38
Смиян
Максим
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
77
Данченко
Олег
20
Чурко
Вячеслав
10
Булеца
Сергей
68
Фагундес
Кристиан
29
Назарина
Егор
17
Нагнойный
Денис
31
Русин
Назарий
Рух Львов
Заря

История личных встреч

Рух Львов
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 3 (1) 0.75
Климчук Юрий 1 0.25
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 3 0.75
Русин Назарий 2 0.5
Мишнёв Дмитрий 2 0.5
Вантух Роман 1 0.25
Алефиренко Даниил 1 0.25
Бражко Владимир 1 0.25
Назарина Егор 1 (1) 0.25
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Белый Максим 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Лях Ростислав 1 0
Слюсар Денис 1 0
Marko Sapuha 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Имереков Максим 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1
Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0
Заря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0
Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
2. Колос Ковалёвка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Металлист 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Металлист-1925 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Черноморец Од 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Кривбасс 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Кривбасс 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Безбородько Денис 3 0 0
2. Рух Львов Де Паула Таллес 3 1 0
3. Металлист Прядун Максим 2 0 1
4. Заря Русин Назарий 2 0 1
5. Александрия Цуриков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колос Ковалёвка Милько Вадим 3 0
2. Заря Назарина Егор 3 0
3. Кривбасс Татарков Никита 1 1
4. Заря Вантух Роман 1 1
5. Заря Имереков Максим 2 0
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Булеца Сергей уходит с поля. Volodymyr Brazhko выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Имереков Максим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Talles бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Рух Львов 4.2% (5)
    X 13.6% (16)
    Заря 82.2% (97)
    0
    выиграет Заря, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч Рух Львов 3:1 Заря

    Исход игры
    Рух Львов
    4.2% (5)
    Ничья
    13.6% (16)
    Заря
    82.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Заря
    37.3% (44)
    0:1 Заря
    18.6% (22)
    0:2 Заря
    16.1% (19)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    1:3 Заря
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:0 Рух Львов
    1.7% (2)
    2:1 Рух Львов
    1.7% (2)
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