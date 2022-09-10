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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023


Стадион:
Фамаликан
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
63' Гол
Силва Рафа
90' Желтая карточка
Коломбатто Сантьяго
90' Желтая карточка
Gustavo Sa
90' Красная карточка
Родригеш Иву
90'+7
31
Жуниор
Луис
22
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
15
Риччели
4
Михай
Энеа
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
25
Пеле
Мамаду
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
9
Миллан
Алехандро
74
Моура
Франсишку
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
93
Дракслер
Юлиан
33
Муса
Петар
Фамаликан
4-3-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 1 0.17
Родригеш Иву 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 4 (3) 0.67
Силва Рафа 3 0.5
Рамуш Гонсалу 2 0.33
Нерес Давид 2 0.33
Родригес Фелипе II 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Зидан Энцо 1 0.17
Гримальдо Алехандро 0 0
Бах Александр 0 0
Муса Петар 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 4 0
Родригеш Иву 1 1
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Gustavo Sa 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Михай Энеа 1 0
Моура Франсишку 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 1
Силва Рафа 3 0
Мариу Жоау 1 1
Рамуш Гонсалу 1 1
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Силва Антониу 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
14
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
100%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3
Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0
Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 14 - 3 18
2. Брага 5 4 1 0 18 - 3 13
3. Порту 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Портимоненсе 0:1 6 4 0 2 7 - 3 12
5. Спортинг Л 1:0 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Витория Гимарайнш 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Боавишта 5 3 0 2 4 - 6 9
8. Шавиш 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Каса Пиа 5 2 2 1 3 - 1 8
10. Эшторил 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Арока 5 2 1 2 3 - 11 7
12. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Визела 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Риу Аве 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фамаликан 6 1 1 4 1 - 7 4
16. Санта-Клара 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Пасуш де Феррейра 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Маритиму 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Брага 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Спортинг Л 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Портимоненсе 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Боавишта 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Эшторил 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Жил Висенте 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Риу Аве 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Арока 2 1 0 1 1 - 6 3
14. Фамаликан 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Шавиш 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Визела 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Брага 2 2 0 0 9 - 0 6
3. Шавиш 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Портимоненсе 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Порту 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Каса Пиа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Спортинг Л 1:0 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Арока 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Витория Гимарайнш 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Риу Аве 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Жил Висенте 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Фамаликан 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 4 0
17. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брага Банза Симон 5 0 1
2. Бенфика Мариу Жоау 4 3 1
3. Спортинг Л Поте 3 0 2
4. Бенфика Силва Рафа 3 0 1
5. Порту Тареми Мехди 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Пасуш де Феррейра Джало Матшу 3 1
2. Витория Гимарайнш Варела Бруну 4 0
3. Фамаликан Коломбатто Сантьяго 4 0
4. Спортинг Л Угарте Мануэль 4 0
5. Санта-Клара Гонсалес Кристиан 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Фамаликан 1.7% (2)
    X 2.6% (3)
    Бенфика 95.7% (112)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Фамаликан
    1.7% (2)
    Ничья
    2.6% (3)
    Бенфика
    95.7% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (40)
    Нет
    64.29% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    41.9% (49)
    1:2 Бенфика
    18.8% (22)
    1:3 Бенфика
    11.1% (13)
    0:3 Бенфика
    11.1% (13)
    0:1 Бенфика
    6% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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