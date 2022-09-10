Стадион: Municipal 22 de Junho
0'
0:1
63' ГолСилва Рафа
90' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
90' Желтая карточкаGustavo Sa
90' Красная карточкаРодригеш Иву
90'+7
Ход матча
63'
90'
90'
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
25
Пеле
Мамаду
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
33
Муса
Петар
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 ДалберсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бразау ПедруПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
17 Фонте РуйНападающий
-
95 Theo Fonseca
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Rui Pedro Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Фамаликан
Бенфика
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|1
|0.17
|Родригеш Иву
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.67
|Силва Рафа
|3
|0.5
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.33
|Нерес Давид
|2
|0.33
|Родригес Фелипе II
|1
|0.17
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|Зидан Энцо
|1
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
|Муса Петар
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|Родригеш Иву
|1
|1
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|1
|Силва Рафа
|3
|0
|Мариу Жоау
|1
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
14
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
100%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3
Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Тондела 2:1 Маритиму - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Морейренсе 5:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Арока 0:0
Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Брага
|5
|4
|1
|0
|18 - 3
|13
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Портимоненсе
|0:1
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Спортинг Л
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Боавишта
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|8.
|Шавиш
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Каса Пиа
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|10.
|Эшторил
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|3 - 11
|7
|12.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Риу Аве
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фамаликан
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|16.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Маритиму
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Спортинг Л
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Портимоненсе
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Риу Аве
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Фамаликан
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Шавиш
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Визела
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|Шавиш
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Портимоненсе
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Порту
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Каса Пиа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Спортинг Л
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Риу Аве
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Жил Висенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брага
|Банза Симон
|5
|0
|1
|2.
|Бенфика
|Мариу Жоау
|4
|3
|1
|3.
|Спортинг Л
|Поте
|3
|0
|2
|4.
|Бенфика
|Силва Рафа
|3
|0
|1
|5.
|Порту
|Тареми Мехди
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|3
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Варела Бруну
|4
|0
|3.
|Фамаликан
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|4.
|Спортинг Л
|Угарте Мануэль
|4
|0
|5.
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|2
|1
Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Бенфика
Исход игры
Фамаликан
1.7% (2)
Ничья
2.6% (3)
Бенфика
95.7% (112)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
35.71% (40)
Нет
64.29% (72)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
41.9% (49)
1:2 Бенфика
18.8% (22)
1:3 Бенфика
11.1% (13)
0:3 Бенфика
11.1% (13)
0:1 Бенфика
6% (7)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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