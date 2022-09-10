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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023


Стадион:
Спортинг Л
4:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
7' Гол
Тринкан Франсишку
2:0
41' Гол
Тринкан Франсишку
44' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
45' Желтая карточка
Энрике Педро
45' Желтая карточка
Рошинья Кошта
48' Желтая карточка
Сек Мустафа
3:0
73' Гол в свои ворота
Энрике Педро
4:0
76' Гол
Сантуш Нуну II
89' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
90' Желтая карточка
Диаби Мохамед
90'+5

Ход матча

7'
Тринкан Франсишку
1:0
30'
 
Bryan Rochez
Кошта Гонсалу
41'
Тринкан Франсишку
(Рошинья Кошта)
2:0
44'
Сантуш Нуну II
 
45'
 
Энрике Педро
45'
Рошинья Кошта
 
46'
 
Диаби Мохамед
Эштрела Паулу
46'
 
Эвертон Перейра
Жоку Энрике
46'
Матеус Рейс
Инасиу Гонсалу
 
48'
 
Сек Мустафа
54'
Угарте Мануэль
Рошинья Кошта
 
54'
Порро Педро
Нету Луиш
 
60'
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
 
60'
Александропулос Сотириос
Морита Хидемаса
 
70'
 
Rui Gomes IV
Уаттара Зиэ
73'
Энрике Педро
3:0
76'
Сантуш Нуну II
(Поте)
4:0
77'
 
Bruno Reis2
Лукинья
89'
Эсгаю Рикарду
 
90'
 
Диаби Мохамед
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 115
Спортинг Л 93.9% (108)
X 3.5% (4)
Портимоненсе 2.6% (3)
0
выиграет Спортинг Л, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
28
Поте
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
16
Рошинья
Кошта
17
Тринкан
Франсишку
32
Накамура
Косукэ
3
Уаттара
Зиэ
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
6
Жоку
Энрике
19
Кошта
Гонсалу
93
Велинтон
Жуниор
20
Лукинья
Спортинг Л
3-4-3
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Л
Портимоненсе

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.5
Эдвардс Маркус 2 0.33
Тринкан Франсишку 2 0.33
Сантуш Нуну II 2 0.33
Луис Матеус II 1 0.17
Сен-Жюст Джеремая 1 0.17
Рошинья Кошта 0 0
Порро Педро 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 2 0.33
Yago Cariello 2 0.33
Эвертон Перейра 1 0.17
Лукинья 1 0.17
Энрике Педро VI 1 0.17
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 4 0
Порро Педро 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Поте 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Адан Антонио 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Матеус Рейс 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Жуниор 3 0
Энрике Педро VI 3 0
Эвертон Перейра 2 0
Сек Мустафа 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Релвас Филипе 2 0
Диаби Мохамед 1 0
Португал Самуэл 1 0
Са Педру 1 0
Rui Gomes IV 1 0
Муфи Фахд 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Виллиан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3
Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 14 - 3 18
2. Порту 1:0 6 5 0 1 13 - 4 15
3. Брага 5 4 1 0 18 - 3 13
4. Портимоненсе 6 4 0 2 7 - 6 12
5. Спортинг Л 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Витория Гимарайнш 6 3 0 3 4 - 4 9
7. Боавишта 5 3 0 2 4 - 6 9
8. Каса Пиа 5 2 2 1 3 - 1 8
9. Шавиш 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Эшторил 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Арока 5 2 1 2 3 - 11 7
12. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Визела 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Риу Аве 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фамаликан 6 1 1 4 1 - 7 4
16. Санта-Клара 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Пасуш де Феррейра 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Маритиму 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Бенфика 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Брага 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Спортинг Л 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Портимоненсе 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Боавишта 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Эшторил 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Жил Висенте 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Риу Аве 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Арока 2 1 0 1 1 - 6 3
14. Фамаликан 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Шавиш 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Визела 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Брага 2 2 0 0 9 - 0 6
3. Порту 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Шавиш 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Портимоненсе 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Каса Пиа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Спортинг Л 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Арока 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Витория Гимарайнш 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Риу Аве 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Жил Висенте 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Фамаликан 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 4 0
17. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брага Банза Симон 5 0 1
2. Порту Тареми Мехди 4 0 1
3. Бенфика Мариу Жоау 4 3 1
4. Спортинг Л Поте 3 0 3
5. Бенфика Силва Рафа 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Пасуш де Феррейра Джало Матшу 3 1
2. Витория Гимарайнш Варела Бруну 4 0
3. Фамаликан Коломбатто Сантьяго 4 0
4. Спортинг Л Угарте Мануэль 4 0
5. Санта-Клара Гонсалес Кристиан 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Прогнозы 115
    Спортинг Л 93.9% (108)
    X 3.5% (4)
    Портимоненсе 2.6% (3)
    0
    выиграет Спортинг Л, со счетом 3:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Спортинг Л 4:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Спортинг Л
    93.9% (108)
    Ничья
    3.5% (4)
    Портимоненсе
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (37)
    Нет
    66.67% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    40.9% (47)
    2:1 Спортинг Л
    16.5% (19)
    3:0 Спортинг Л
    13% (15)
    1:0 Спортинг Л
    8.7% (10)
    3:1 Спортинг Л
    7% (8)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    4:1 Спортинг Л
    1.7% (2)
    1:2 Портимоненсе
    1.7% (2)
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