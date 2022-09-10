Стадион: Жозе Алваладе
4:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолТринкан Франсишку
2:0
41' ГолТринкан Франсишку
44' Желтая карточкаСантуш Нуну II
45' Желтая карточкаЭнрике Педро
45' Желтая карточкаРошинья Кошта
48' Желтая карточкаСек Мустафа
3:0
73' Гол в свои воротаЭнрике Педро
4:0
76' ГолСантуш Нуну II
89' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
90' Желтая карточкаДиаби Мохамед
90'+5
Ход матча
7'
41'
44'
45'
45'
48'
54'
73'
3:0
76'
4:0
77'
89'
90'
13
Нету
Луиш
28
Поте
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
20
Лукинья
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Порро ПедроЗащитник
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Bryan RochezНападающий
-
28 Pastor
-
70 Rui Gomes IV
-
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Спортинг Л
Портимоненсе
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
81.3%
18.7%
13 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|0.5
|Эдвардс Маркус
|2
|0.33
|Тринкан Франсишку
|2
|0.33
|Сантуш Нуну II
|2
|0.33
|Луис Матеус II
|1
|0.17
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.17
|Рошинья Кошта
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|2
|0.33
|Yago Cariello
|2
|0.33
|Эвертон Перейра
|1
|0.17
|Лукинья
|1
|0.17
|Энрике Педро VI
|1
|0.17
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Порро Педро
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Энрике Педро VI
|3
|0
|Эвертон Перейра
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Эштрела Паулу
|2
|0
|Релвас Филипе
|2
|0
|Диаби Мохамед
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Rui Gomes IV
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Виллиан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0
Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3
Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Порту
|1:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Брага
|5
|4
|1
|0
|18 - 3
|13
|4.
|Портимоненсе
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Спортинг Л
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Витория Гимарайнш
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|7.
|Боавишта
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|8.
|Каса Пиа
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|9.
|Шавиш
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Эшторил
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|3 - 11
|7
|12.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Риу Аве
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фамаликан
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|16.
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Маритиму
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Спортинг Л
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Риу Аве
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Фамаликан
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Шавиш
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Визела
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|Порту
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Шавиш
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Каса Пиа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Риу Аве
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Жил Висенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брага
|Банза Симон
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|4
|0
|1
|3.
|Бенфика
|Мариу Жоау
|4
|3
|1
|4.
|Спортинг Л
|Поте
|3
|0
|3
|5.
|Бенфика
|Силва Рафа
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|3
|1
|2.
|Витория Гимарайнш
|Варела Бруну
|4
|0
|3.
|Фамаликан
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|4.
|Спортинг Л
|Угарте Мануэль
|4
|0
|5.
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|2
|1
Прогнозы на матч Спортинг Л 4:0 Портимоненсе
Исход игры
Спортинг Л
93.9% (108)
Ничья
3.5% (4)
Портимоненсе
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
33.33% (37)
Нет
66.67% (74)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
40.9% (47)
2:1 Спортинг Л
16.5% (19)
3:0 Спортинг Л
13% (15)
1:0 Спортинг Л
8.7% (10)
3:1 Спортинг Л
7% (8)
1:1 Ничья
2.6% (3)
4:1 Спортинг Л
1.7% (2)
1:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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