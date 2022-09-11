да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|1
|0.33
|Хамаче Янис
|1
|0.33
|Адамюк Владимир
|1
|0.33
|Сарапий Эдуард
|1
|0.33
|Валентин Рубчинский
|1
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|2
|0.5
|Дмитренко Владислав
|1
|0.25
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|1
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|3.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|4.
|Днепр-1
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Колос Ковалёвка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|15.
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Днепр-1
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Минай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Металлист
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Днепр-1
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Металлист-1925
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Львов
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Колос Ковалёвка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|4
|Металлист
|Прядун Максим
|2 (1)
|Заря
|Русин Назарий
|2 (1)
|Александрия
|Цуриков Андрей
|2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Заря
|Назарина Егор
|3
|Заря
|Вантух Роман
|1 1
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|2