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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Днепр-1
3:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
32' Желтая карточка
Танчик Владимир
1:0
62' Гол
Адамюк Владимир
2:0
66' Гол
Довбик Артём
3:0
88' Гол
Громов Артём
90'+3
93
Макс
Валеф
34
Танчик
Владимир
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
7
Довбик
Артём
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
5
Рудавский
Михаил
11
Ременюк
Андрей
8
Мартынюк
Ярослав
28
Габелок
Артём
2
Капинус
Дмитрий
21
Бичек
Константин
9
Борячук
Андрей
Днепр-1
Металлист-1925

История личных встреч

Днепр-1
Металлист-1925

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПД
1:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамюк Владимир 2 0.67
Хамаче Янис 1 0.33
Пихалёнок Александр 1 0.33
Громов Артём 1 0.33
Довбик Артём 1 0.33
Сарапий Эдуард 1 0.33
Валентин Рубчинский 1 0.33
Гуцуляк Алексей 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 2 0.5
Дмитренко Владислав 1 0.25
Жичиков Максим 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 1 0
Мартынюк Ярослав 1 0
Ременюк Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 0:1 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колос Ковалёвка 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Александрия Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Колос Ковалёвка Золотов Николай 3
Заря Назарина Егор 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Танчик Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 112
    Днепр-1 80.4% (90)
    X 12.5% (14)
    Металлист-1925 7.1% (8)
    +1
    выиграет Днепр-1, со счетом 2:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Днепр-1 3:0 Металлист-1925

    Исход игры
    Днепр-1
    80.4% (90)
    Ничья
    12.5% (14)
    Металлист-1925
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (50)
    Нет
    54.55% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Днепр-1
    32.1% (36)
    2:1 Днепр-1
    28.6% (32)
    2:0 Днепр-1
    17% (19)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    1:2 Металлист-1925
    3.6% (4)
    0:1 Металлист-1925
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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