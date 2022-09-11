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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Колос Ковалёвка
1:0
Второй тайм: 85'
Металлист
0'
30' Желтая карточка
Золотов Николай
35' Желтая карточка
Каплиенко Александр
57' Желтая карточка
Новак Евгений
1:0
73' Гол
Мякушко Сергей

Ход матча

30'
Золотов Николай
 
35'
 
Каплиенко Александр
46'
Безбородько Денис
Попов Кирилл
 
57'
Новак Евгений
 
66'
Смирный Евгений
Милько Вадим
 
72'
 
Maksym Bagachanskyi
Танковский Вячеслав
73'
Мякушко Сергей
1:0
80'
 
Клименчук Егор
Кныш Данило
81'
Исаенко Евгений
Болбат Сергей
 
Прогнозы 115
Колос Ковалёвка 21.7% (25)
X 40.9% (47)
Металлист 37.4% (43)
-1
выиграет Металлист, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Металлист
2.35
3.10
3.30
Все Коэффициенты
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
50
Болбат
Сергей
69
Ильин
Олег
23
Попов
Кирилл
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
26
Каплиенко
Александр
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
8
Панасенко
Сергей
7
Коркишко
Дмитрий
14
Кныш
Данило
9
Прядун
Максим
Колос Ковалёвка
Металлист

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Металлист

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.25
Безбородько Денис 1 0.25
Гончаренко Роман 1 0.25
Ореховский Павел 1 (1) 0.25
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.5
Панасенко Сергей 1 0.25
Yevgen Pidlepenets 1 0.25
Oleksandr Mizyuk 1 0.25
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.25
Картушов Егор 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 3 0
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Ильин Олег 2 0
Лысенко Владимир 1 0
Безбородько Денис 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Волынец Евгений 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 0
Романюк Юрий 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Коркишко Дмитрий 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4
Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Металлист
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2
Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 0:1 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колос Ковалёвка 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Александрия Цуриков Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Колос Ковалёвка Золотов Николай 3
Заря Назарина Егор 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Каплиенко Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Золотов Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Колос Ковалёвка 21.7% (25)
X 40.9% (47)
Металлист 37.4% (43)
-1
выиграет Металлист, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Металлист
2.35
3.10
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист

Исход игры
Колос Ковалёвка
21.7% (25)
Ничья
40.9% (47)
Металлист
37.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:2 Металлист
18.3% (21)
1:0 Колос Ковалёвка
13% (15)
0:1 Металлист
10.4% (12)
2:1 Колос Ковалёвка
7% (8)
0:2 Металлист
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Колос Ковалёвка
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