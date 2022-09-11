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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча
Металлист
0'
30' Желтая карточка
Золотов Николай
35' Желтая карточка
Каплиенко Александр
57' Желтая карточка
Новак Евгений
1:0
72' Гол
Мякушко Сергей
90' Желтая карточка
Исаенко Евгений
90' Вторая желтая карточка
Каплиенко Александр
90' Желтая карточка
Безбородько Денис
90' Желтая карточка
Рыбка Александр
90'+4
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
21
Новак
Евгений
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
50
Болбат
Сергей
69
Ильин
Олег
23
Попов
Кирилл
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
26
Каплиенко
Александр
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
8
Панасенко
Сергей
7
Коркишко
Дмитрий
14
Кныш
Данило
9
Прядун
Максим
Колос Ковалёвка
Металлист

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Металлист

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.25
Мякушко Сергей 1 0.25
Безбородько Денис 1 0.25
Гончаренко Роман 1 0.25
Ореховский Павел 1 (1) 0.25
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.5
Панасенко Сергей 1 0.25
Yevgen Pidlepenets 1 0.25
Oleksandr Mizyuk 1 0.25
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.25
Картушов Егор 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 3 0
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Безбородько Денис 2 0
Ильин Олег 2 0
Лысенко Владимир 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4
Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Металлист
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2
Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Львов 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Львов 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Колос Ковалёвка Золотов Николай 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Каплиенко Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Золотов Николай получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Колос Ковалёвка 21.7% (25)
    X 40.9% (47)
    Металлист 37.4% (43)
    -1
    выиграет Металлист, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист

    Исход игры
    Колос Ковалёвка
    21.7% (25)
    Ничья
    40.9% (47)
    Металлист
    37.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Металлист
    18.3% (21)
    1:0 Колос Ковалёвка
    13% (15)
    0:1 Металлист
    10.4% (12)
    2:1 Колос Ковалёвка
    7% (8)
    0:2 Металлист
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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