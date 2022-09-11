Стадион: Олимпийский (Киев)
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
25' Желтая карточкаБусько Андрей
1:0
32' ГолБуяльский Виталий
47' Желтая карточкаВовкун Артем
81' Желтая карточкаГрисьо Максим
90'+4
Ход матча
25'
32'
47'
81'
71
Бойко
Денис
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Динамо Киев
Львов
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.67
|Ванат Владислав
|1
|0.33
|Цыганков Виктор
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|0.33
|Нич Назарий
|1
|0.33
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караваев Александр
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Грисьо Максим
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Бусько Андрей
|1
|0
|Муравский Назарий
|1
|0
|Мильченко Артём
|1
|0
|Вовкун Артем
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2
Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|5.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|6.
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Металлист-1925
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|16.
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Минай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Металлист
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Колос Ковалёвка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Львов
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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- — Вылет в Первую лигу
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|2 (1)
|Заря
|Русин Назарий
|2 (1)
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Колос Ковалёвка
|Новак Евгений
|3
|Колос Ковалёвка
|Золотов Николай
|3
Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Львов
Исход игры
Динамо Киев
92.9% (104)
Ничья
4.5% (5)
Львов
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
40.2% (45)
2:1 Динамо Киев
21.4% (24)
1:0 Динамо Киев
16.1% (18)
3:0 Динамо Киев
9.8% (11)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:2 Динамо Киев
2.7% (3)
3:1 Динамо Киев
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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