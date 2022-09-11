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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Динамо Киев
1:0
Конец матча
Львов
0'
21' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
25' Желтая карточка
Бусько Андрей
1:0
32' Гол
Буяльский Виталий
47' Желтая карточка
Вовкун Артем
81' Желтая карточка
Грисьо Максим
90'+4
71
Бойко
Денис
24
Тымчик
Александр
6
Бурда
Никита
25
Забарный
Илья
2
Вивчаренко
Костянтин
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
7
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
19
Гармаш
Денис
31
Ильющенков
Александр
22
Бусько
Андрей
4
Вовкун
Артем
3
Муравский
Назарий
33
Мильченко
Артём
77
Грисьо
Максим
73
Васильев
Александр
Андреевич
23
Шишка
Михаил
7
Мышенко
Богдан
8
Бойко
Виталий
99
Нич
Назарий
Динамо Киев
Львов

История личных встреч

Динамо Киев
Львов

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.67
Ванат Владислав 1 0.33
Цыганков Виктор 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.33
Нич Назарий 1 0.33
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караваев Александр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васильев Александр Андреевич 1 0
Грисьо Максим 1 0
Якимив Андрей 1 0
Бусько Андрей 1 0
Муравский Назарий 1 0
Мильченко Артём 1 0
Вовкун Артем 1 0
Roman Mykhailiv 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0
Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2
Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Львов 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Львов 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Колос Ковалёвка Золотов Николай 3
Весь список
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 112
    Динамо Киев 92.9% (104)
    X 4.5% (5)
    Львов 2.7% (3)
    -1
    выиграет Львов, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Львов

    Исход игры
    Динамо Киев
    92.9% (104)
    Ничья
    4.5% (5)
    Львов
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    40.2% (45)
    2:1 Динамо Киев
    21.4% (24)
    1:0 Динамо Киев
    16.1% (18)
    3:0 Динамо Киев
    9.8% (11)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Динамо Киев
    2.7% (3)
    3:1 Динамо Киев
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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