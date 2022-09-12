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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ворскла
0:0
Конец матча
Александрия
0'
59' Желтая карточка
Кожушко Олег
65' Желтая карточка
Цуриков Андрей
83' Желтая карточка
Билык Олег
90' Желтая карточка
Скляр Александр
90'+5

Ход матча

59'
 
Кожушко Олег
65'
 
Цуриков Андрей
66'
 
Авагимян Артур
Кожушко Олег
70'
 
Волошин Викентий
Bogdan Kobzar
83'
 
Билык Олег
85'
 
Копына Юрий
Дришлюк Кирилл
85'
Бацула Андрей
Кравец Василий
 
90'
Скляр Александр
 
Прогнозы 110
Ворскла 40% (44)
X 34.5% (38)
Александрия 25.5% (28)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ризнык
Дмитрий
95
Родригес
Фелипе
II
3
Зайков
Джоко
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
7
Олейник
Денис
6
Скляр
Александр
77
Толи
Ардит
16
Сулейманов
Таулан
20
Кравец
Василий
11
Степанюк
Руслан
31
Билык
Олег
29
Цуриков
Андрей
66
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
11
Мирошниченко
Денис
6
Дришлюк
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
17
Кожушко
Олег
27
Демченко
Александр
9
Калитвинцев
Владислав
73
Bogdan
Kobzar
Ворскла
Александрия

История личных встреч

Ворскла
Александрия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 1 (1) 0.25
Скляр Александр 1 0.25
Степанюк Руслан 1 0.25
Марлисон 1 (1) 0.25
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.5
Калитвинцев Владислав 1 0.25
Третьяков Максим 1 0.25
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.25
Волошин Викентий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 3 0
Челядин Артём 2 0
Яворский Сергей 1 0
Бацула Андрей 1 0
Зайков Джоко 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Демченко Александр 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0
Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2
Александрия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0
Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Минай 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Ингулец 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
13. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Львов 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Ворскла 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Минай 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ингулец 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Минай 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ингулец 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Львов 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бондаренко Валерий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Ворскла 40% (44)
X 34.5% (38)
Александрия 25.5% (28)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Да
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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Александрия

Исход игры
Ворскла
40% (44)
Ничья
34.5% (38)
Александрия
25.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (33)
2:1 Ворскла
15.5% (17)
1:2 Александрия
14.5% (16)
1:0 Ворскла
13.6% (15)
0:1 Александрия
9.1% (10)
2:0 Ворскла
7.3% (8)
3:1 Ворскла
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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