Стадион: Бесса
2:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
35' Желтая карточкаПерес Себастьян
35' Желтая карточкаПоте
1:0
45' ГолЛоуренсу Бруну
1:1
55' ГолЭдвардс Маркус
2:1
83' ПенальтиЛоуренсу Бруну
90' Желтая карточкаМальейру Педро
90'+10
Ход матча
31'
35'
35'
45'
1:0
55'
1:1
83'
2:1
90'
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
24
Порро
Педро
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Паулу АндреВратарь
- Вратарь
-
63 Марса ХосеЗащитник
- Защитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Боавишта
Спортинг Л
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
19 матчей
5.3%
10.5%
84.2%
1 победа 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|2
|0.29
|Martim Tavares
|2
|0.29
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.29
|Сассо Венсан
|1
|0.14
|Боженик Роберт
|1
|0.14
|Горре Кенджи
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|3
|0.43
|Эдвардс Маркус
|3
|0.43
|Сантуш Нуну II
|2
|0.29
|Тринкан Франсишку
|2
|0.29
|Луис Матеус II
|1
|0.14
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.14
|Рошинья Кошта
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|3
|0
|Сассо Венсан
|2
|0
|Перес Себастьян
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Поте
|3
|0
|Порро Педро
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Эдвардс Маркус
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Иссахаку Абдул
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0
Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Брага
|6
|5
|1
|0
|21 - 5
|16
|3.
|Порту
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Боавишта
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|5.
|Портимоненсе
|7
|5
|0
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Каса Пиа
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Эшторил
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|8.
|Спортинг Л
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|9.
|Витория Гимарайнш
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Жил Висенте
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Шавиш
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Арока
|6
|2
|1
|3
|4 - 13
|7
|13.
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Визела
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Санта-Клара
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|16.
|Фамаликан
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|18.
|Маритиму
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Спортинг Л
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Риу Аве
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Фамаликан
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Арока
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Шавиш
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Каса Пиа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Порту
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Эшторил
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Спортинг Л
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Риу Аве
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Санта-Клара
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|5
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 3
|Риу Аве
|Joao Ferreira2
|1 3
|Витория Гимарайнш
|Варела Бруну
|4
|Брага
|Сильва Фабиано
|4
Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Спортинг Л
Исход игры
Боавишта
8% (9)
Ничья
8% (9)
Спортинг Л
83.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (64)
Меньше
42.34% (47)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
43.8% (49)
0:2 Спортинг Л
19.6% (22)
0:1 Спортинг Л
10.7% (12)
1:1 Ничья
7.1% (8)
1:3 Спортинг Л
5.4% (6)
1:0 Боавишта
4.5% (5)
2:1 Боавишта
2.7% (3)
0:3 Спортинг Л
1.8% (2)
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