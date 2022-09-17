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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023


Стадион:
Боавишта
2:1
Конец матча
Спортинг Л
0'
31' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
35' Желтая карточка
Перес Себастьян
35' Желтая карточка
Поте
1:0
45' Гол
Лоуренсу Бруну
1:1
55' Гол
Эдвардс Маркус
2:1
83' Пенальти
Лоуренсу Бруну
90' Желтая карточка
Мальейру Педро
90'+10
12
Дутра
Сезар
Бернардо
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Горре
Кенджи
1
Адан
Антонио
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
24
Порро
Педро
5
Морита
Хидемаса
15
Угарте
Мануэль
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
10
Эдвардс
Маркус
28
Поте
Боавишта
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Спортинг Л

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

19 матчей

5.3%
10.5%
84.2%
1 победа 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
36.8%
57.9%
1 победа 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 2 0.29
Martim Tavares 2 0.29
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.29
Сассо Венсан 1 0.14
Боженик Роберт 1 0.14
Горре Кенджи 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Мальейру Педро 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 3 0.43
Эдвардс Маркус 3 0.43
Сантуш Нуну II 2 0.29
Тринкан Франсишку 2 0.29
Луис Матеус II 1 0.14
Сен-Жюст Джеремая 1 0.14
Рошинья Кошта 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 3 0
Сассо Венсан 2 0
Перес Себастьян 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Макута Гайус 2 0
Лоуренсу Бруну II 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Горре Кенджи 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Мальейру Педро 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 4 0
Поте 3 0
Порро Педро 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Рошинья Кошта 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Адан Антонио 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Матеус Рейс 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссахаку Абдул 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0
Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Шавиш 0:2 Порту - Спортинг Л 3:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Брага - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Спортинг Л - Рома 3:2 Спортинг Л - Санта-Клара 4:0 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Порту - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Тондела - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 14 - 3 18
2. Брага 6 5 1 0 21 - 5 16
3. Порту 7 5 1 1 16 - 5 16
4. Боавишта 7 5 0 2 8 - 8 15
5. Портимоненсе 7 5 0 2 8 - 6 15
6. Каса Пиа 6 3 2 1 6 - 3 11
7. Эшторил 7 3 2 2 9 - 6 11
8. Спортинг Л 7 3 1 3 13 - 10 10
9. Витория Гимарайнш 6 3 0 3 4 - 4 9
10. Жил Висенте 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Шавиш 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Арока 6 2 1 3 4 - 13 7
13. Риу Аве 7 1 3 3 10 - 13 6
14. Визела 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Санта-Клара 7 1 2 4 5 - 8 5
16. Фамаликан 6 1 1 4 1 - 7 4
17. Пасуш де Феррейра 7 0 1 6 5 - 15 1
18. Маритиму 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Бенфика 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
4. Портимоненсе 4 3 0 1 4 - 2 9
5. Брага 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Спортинг Л 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Эшторил 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Жил Висенте 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Риу Аве 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Фамаликан 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Арока 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Шавиш 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Визела 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Маритиму 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 3 3 0 0 12 - 2 9
2. Бенфика 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Каса Пиа 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Порту 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Эшторил 3 2 0 1 4 - 1 6
6. Боавишта 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Портимоненсе 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Арока 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Жил Висенте 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Спортинг Л 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Витория Гимарайнш 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Риу Аве 4 0 3 1 5 - 8 3
15. Фамаликан 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Санта-Клара 3 0 0 3 1 - 4 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
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Топ бомбардиров
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (2)
Порту Тареми Мехди 6 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 5
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Эшторил Mor Ndiaye 1 3
Риу Аве Joao Ferreira2 1 3
Витория Гимарайнш Варела Бруну 4
Брага Сильва Фабиано 4
Весь список
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 112
    Боавишта 8% (9)
    X 8% (9)
    Спортинг Л 83.9% (94)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Спортинг Л

    Исход игры
    Боавишта
    8% (9)
    Ничья
    8% (9)
    Спортинг Л
    83.9% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    43.8% (49)
    0:2 Спортинг Л
    19.6% (22)
    0:1 Спортинг Л
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:3 Спортинг Л
    5.4% (6)
    1:0 Боавишта
    4.5% (5)
    2:1 Боавишта
    2.7% (3)
    0:3 Спортинг Л
    1.8% (2)
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