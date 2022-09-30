Тур: 7. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
31' ГолД'Урсо Кристиан
2:0
37' ГолРиджионе Микеле
2:1
41' ГолВиньяли Лука
44' Желтая карточкаВока Идриз
57' Желтая карточкаВентури Майкл
75' Желтая карточкаБинкс Луис
82' Вторая желтая карточкаБинкс Луис
3:1
85' ГолМерони Андреа
90' Желтая карточкаФабрегас Сеск
90' Желтая карточкаНасти Марко
90'+5
Ход матча
31'
1:0
37'
2:0
41'
2:1
44'
57'
75'
82'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
36 Владение мячом, % 64
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Козенца
Комо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.14
|Ларривей Хоакин
|1
|0.14
|Риджионе Микеле
|1
|0.14
|Бриньола Энрико
|1
|0.14
|Мерони Андреа
|1
|0.14
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.14
|Брешанини Марко
|1
|0.14
|Флоренци Альдо
|1
|0.14
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|2
|0.29
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Иоанну Николас
|1
|0.14
|Бланко Алехандро
|1
|0.14
|Виньяли Лука
|1
|0.14
|Liam Kerrigan2
|1
|0.14
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинкс Луис
|2
|1
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Базелли Даниэле
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0
Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2
Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - СПАЛ 2013 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1
Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|14 - 2
|15
|2.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|3.
|Фрозиноне
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Бари
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Дженоа
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Парма
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Палермо
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Зюйдтироль
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|16.
|Венеция
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|11.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|14.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2