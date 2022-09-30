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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Козенца
3:1
Конец матча
Комо
0'
1:0
31' Гол
Д'Урсо Кристиан
2:0
37' Гол
Риджионе Микеле
2:1
41' Гол
Виньяли Лука
44' Желтая карточка
Вока Идриз
57' Желтая карточка
Вентури Майкл
75' Желтая карточка
Бинкс Луис
82' Вторая желтая карточка
Бинкс Луис
3:1
85' Гол
Мерони Андреа
90' Желтая карточка
Фабрегас Сеск
90' Желтая карточка
Насти Марко
90'+5
31
Матосевич
Кристьян
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
23
Вентури
Майкл
14
Панико
Чиро
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
11
Бриньола
Энрико
18
Мерола
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
20
Насти
Марко
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
3
Каньяно
Андреа
8
Фараго
Паоло
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
4
Фабрегас
Сеск
63
Кутроне
Патрик
77
Манкузо
Леонардо
Козенца
4-2-3-1
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Комо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
2:0
Р
1:0
КИЛП
1:4
Р
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.14
Ларривей Хоакин 1 0.14
Риджионе Микеле 1 0.14
Бриньола Энрико 1 0.14
Мерони Андреа 1 0.14
Корнвиг Эмиль 1 0.14
Брешанини Марко 1 0.14
Флоренци Альдо 1 0.14
Валлоккия Андреа 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.29
Манкузо Леонардо 1 0.14
Иоанну Николас 1 0.14
Бланко Алехандро 1 0.14
Виньяли Лука 1 0.14
Liam Kerrigan2 1 0.14
Фабрегас Сеск 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Вентури Майкл 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Брешанини Марко 1 0
Панико Чиро 1 0
Pietro Martino 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинкс Луис 2 1
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Базелли Даниэле 2 0
Фараго Паоло 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

6
14
6 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0
Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2
Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - СПАЛ 2013 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1
Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 6 5 0 1 14 - 2 15
2. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
3. Фрозиноне 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Бари 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Дженоа 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Тернана 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Парма 6 2 3 1 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 6 2 3 1 10 - 9 9
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Читтаделла 6 2 2 2 7 - 9 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Палермо 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Зюйдтироль 6 2 1 3 6 - 10 7
16. Венеция 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Модена 6 1 0 5 6 - 9 3
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
8. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Кальяри 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
10. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
11. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
14. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Фабрегас Сеск получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Мерони Андреа бьет в цель!
  • 82'
    Луис Бинкс получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 80'
    Кутроне Патрик уходит с поля. Alessandro Gabrielloni выходит вместо него
  • 80'
    Каньяно Андреа уходит с поля. Париджини Витторио выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Виньяли Лука бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Риджионе Микеле бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Д'Урсо Кристиан бьет в цель!
    • 11'
      Рисполи Андреа уходит с поля. Pietro Martino выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Козенца 3:1 Комо онлайн

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