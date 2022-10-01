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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:1
Второй тайм: 72'
Зандхаузен
0'
0:1
12' Гол
Эшвайн Александер
33' Желтая карточка
Эшвайн Александер
1:1
48' Гол
Грин Джулиан
61' Желтая карточка
Трибулл Том
68' Желтая карточка
Аста Симон

Ход матча

12'
0:1
Эшвайн Александер
(Кинсомби Давид)
33'
 
Эшвайн Александер
46'
Дуджак Джереми
Абиама Диксон
 
48'
Грин Джулиан
(Аста Симон)
1:1
61'
 
Трибулл Том
68'
Аста Симон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Зандхаузен
3.95
3.74
6.00
Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
22
Гризбек
Себастьян
13
Кристиансен
Макс
11
Абиама
Диксон
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
28
Трибулл
Том
24
Папела
Мервиль
11
Окс
Филипп
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
30
Эшвайн
Александер
Гройтер Фюрт
4-2-3-1
Зандхаузен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Зандхаузен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:3
Б2
1:2
Б2
3:2
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
ТМС
0:1
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (1) 0.4
Грин Джулиан 2 0.2
Михальски Дамян 2 0.2
Ахе Рагнар 1 0.1
Тильман Тимоти 1 0.1
Пюлюлю Афимико 1 0.1
Рашль Тобиас 1 0.1
Аста Симон 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Зиб Арминдо 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 5 (1) 0.5
Айдини Басхким 2 0.2
Бахманн Яник 1 0.1
Жиров Александр 1 0.1
Кутуджу Ахмед 1 0.1
Эшвайн Александер 1 0.1
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Аста Симон 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Йон Марко 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 0
Эшвайн Александер 3 0
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Папела Мервиль 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Айдини Басхким 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

18
13
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Фортуна 3:1 10 5 2 3 19 - 13 17
5. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Хольштайн Киль 1:0 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
9. Ганза 0:1 10 4 0 6 9 - 14 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 1:1 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Арминия 1:3 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Гройтер Фюрт 1:1 10 1 5 4 13 - 18 8
17. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 3:1 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Хольштайн Киль 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Ганза 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
10. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
11. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 1:1 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 1:3 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 1:0 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 3:1 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 0:1 5 1 0 4 2 - 10 3
14. Зандхаузен 1:1 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 1:3 6 0 2 4 5 - 10 2
17. Гройтер Фюрт 1:1 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Кунце Фабиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Эшвайн Александер получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Зандхаузен
3.95
3.74
6.00
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