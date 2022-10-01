Тур: 10. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:1
Второй тайм: 72'
0'
0:1
12' ГолЭшвайн Александер
33' Желтая карточкаЭшвайн Александер
1:1
48' ГолГрин Джулиан
61' Желтая карточкаТрибулл Том
68' Желтая карточкаАста Симон
Ход матча
12'
48'
1:1
61'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
24
Йон
Марко
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
27
Зикер
Арне
28
Трибулл
Том
11
Окс
Филипп
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Зандхаузен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (1)
|0.4
|Грин Джулиан
|2
|0.2
|Михальски Дамян
|2
|0.2
|Ахе Рагнар
|1
|0.1
|Тильман Тимоти
|1
|0.1
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.1
|Рашль Тобиас
|1
|0.1
|Аста Симон
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|5 (1)
|0.5
|Айдини Басхким
|2
|0.2
|Бахманн Яник
|1
|0.1
|Жиров Александр
|1
|0.1
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.1
|Эшвайн Александер
|1
|0.1
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Йон Марко
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|0
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Папела Мервиль
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Айдини Басхким
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
4
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
18
13
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
5
28%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Фортуна
|3:1
|10
|5
|2
|3
|19 - 13
|17
|5.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|7.
|Хольштайн Киль
|1:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|8.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|9.
|Ганза
|0:1
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Арминия
|1:3
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|3:1
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Хольштайн Киль
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Ганза
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|10.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|1:3
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|1:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|3:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|1:3
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|5