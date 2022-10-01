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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:0
Второй тайм: 71'
Ганза
0'
1:0
28' Пенальти
Резе Фабиан
31' Желтая карточка
Лукас Фрёде
53' Желтая карточка
Dennis Dressel
64' Желтая карточка
Киркесков Миккель

Ход матча

28'
Резе Фабиан
1:0
31'
 
Лукас Фрёде
46'
 
Ван Дронгелен Рик
Ингельссон Сванте
46'
 
Шерфф Лукас
Лукоки Андерсон
53'
 
Dennis Dressel
62'
Мюлинг Александер
Порат Финн
 
62'
Вридт Квази
Бартельс Фин
 
64'
Киркесков Миккель
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Ганза
3.70
5.70
3.65
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
16
Зандер
Филипп
4
Эррас
Патрик
27
Порат
Финн
7
Скрибски
Стивен
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
21
Лукоки
Андерсон
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
Хольштайн Киль
4-3-1-2
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.4
Резе Фабиан 3 (1) 0.3
Мюлинг Александер 2 (1) 0.2
Бартельс Фин 2 0.2
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.2
Корб Юлиан 1 0.1
Беккер Тимо 1 0.1
Коменда Марко 1 0.1
Вридт Квази 0 0
Эррас Патрик 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 0.4
Лукас Фрёде 2 0.2
Ферхук Йон 1 0.1
Россбах Дамиан 1 0.1
Шумахер Кевин 1 0.1
Ингельссон Сванте 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Беккер Тимо 2 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Мюлинг Александер 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Фрёде 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Фортуна 3:1 10 5 2 3 19 - 13 17
5. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Хольштайн Киль 1:0 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
9. Ганза 0:1 10 4 0 6 9 - 14 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 1:1 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Арминия 1:3 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Гройтер Фюрт 1:1 10 1 5 4 13 - 18 8
17. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 3:1 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Хольштайн Киль 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Ганза 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
10. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
11. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 1:1 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 1:3 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 1:0 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 3:1 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 0:1 5 1 0 4 2 - 10 3
14. Зандхаузен 1:1 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 1:3 6 0 2 4 5 - 10 2
17. Гройтер Фюрт 1:1 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Кунце Фабиан 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Резе Фабиан из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Ганза
3.70
5.70
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Ганза онлайн

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