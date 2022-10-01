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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12492
Хольштайн Киль
1:1
Конец матча
Ганза
0'
1:0
28' Пенальти
Резе Фабиан
31' Желтая карточка
Лукас Фрёде
53' Желтая карточка
Dennis Dressel
64' Желтая карточка
Киркесков Миккель
72' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
76' Желтая карточка
Мюлинг Александер
1:1
88' Гол
Хинтерзеер Лукас
90'+4
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
16
Зандер
Филипп
4
Эррас
Патрик
27
Порат
Финн
7
Скрибски
Стивен
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
21
Лукоки
Андерсон
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
22
Хинтерзеер
Лукас
14
Ингельссон
Сванте
18
Ферхук
Йон
Хольштайн Киль
4-3-1-2
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.4
Резе Фабиан 3 (1) 0.3
Мюлинг Александер 2 (1) 0.2
Бартельс Фин 2 0.2
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.2
Корб Юлиан 1 0.1
Беккер Тимо 1 0.1
Коменда Марко 1 0.1
Вридт Квази 0 0
Эррас Патрик 0 0
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 0.4
Лукас Фрёде 2 0.2
Ферхук Йон 1 0.1
Хинтерзеер Лукас 1 0.1
Россбах Дамиан 1 0.1
Шумахер Кевин 1 0.1
Ингельссон Сванте 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Фрёде 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Фортуна 10 5 2 3 20 - 13 17
5. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
9. Ганза 10 4 1 5 10 - 14 13
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Гройтер Фюрт 10 1 5 4 13 - 18 8
16. Арминия 10 2 2 6 13 - 19 8
17. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
9. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
10. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
13. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
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    • Желтая карточка
      31'
      Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Резе Фабиан из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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