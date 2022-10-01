Тур: 10. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 12492
1:1
Конец матча
0'
1:0
28' ПенальтиРезе Фабиан
31' Желтая карточкаЛукас Фрёде
53' Желтая карточкаDennis Dressel
64' Желтая карточкаКиркесков Миккель
72' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
76' Желтая карточкаМюлинг Александер
1:1
88' ГолХинтерзеер Лукас
90'+4
Ход матча
28'
1:0
31'
53'
88'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
12 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ганза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|4
|0.4
|Резе Фабиан
|3 (1)
|0.3
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.2
|Бартельс Фин
|2
|0.2
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.2
|Корб Юлиан
|1
|0.1
|Беккер Тимо
|1
|0.1
|Коменда Марко
|1
|0.1
|Вридт Квази
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4
|0.4
|Лукас Фрёде
|2
|0.2
|Ферхук Йон
|1
|0.1
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.1
|Россбах Дамиан
|1
|0.1
|Шумахер Кевин
|1
|0.1
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Фрёде
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|9.
|Ганза
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|16.
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|9.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5