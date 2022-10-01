Тур: 10. Стадион: Millerntor Stadion.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГейпль Андреас
55' Желтая карточкаМалони Леннард
60' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
65' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
71' Желтая карточкаСмит Эрик
76' Желтая карточкаКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаФазлии Бетим
90'+6
Ход матча
23'
55'
60'
71'
76'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
20
Аремю
Афииз
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Роггов ФранцПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
-
44 Elidon Qenaj
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Санкт-Паули
Хайденхайм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|3
|0.3
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.3
|Хартель Марсель
|2
|0.2
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.1
|Дашнер Лукас
|1
|0.1
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.1
|Медич Яков
|1
|0.1
|Немет Давид
|1
|0.1
|Меткалф Коннор
|1
|0.1
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.4
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.2
|Adrian Beck
|2
|0.2
|Томалла Денис
|1
|0.1
|Буш Марнон
|1
|0.1
|Майнка Патрик
|1
|0.1
|Шиммер Штефан
|1
|0.1
|Сесса Кевин
|1
|0.1
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Медич Яков
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Гейпль Андреас
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
40%
4
31%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|8.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|9.
|Ганза
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14 - 15
|11
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|16.
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5