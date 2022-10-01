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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
23' Желтая карточка
Гейпль Андреас
55' Желтая карточка
Малони Леннард
60' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
65' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
71' Желтая карточка
Смит Эрик
76' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Фазлии Бетим
90'+6

Ход матча

23'
 
Гейпль Андреас
45'
 
Сесса Кевин
Гейпль Андреас
55'
 
Малони Леннард
58'
Дашнер Лукас
Бухальфа Карло
 
59'
Меткалф Коннор
Эггештайн Йоханнес
 
60'
 
Бесте Ян-Никлас
65'
 
Кюльветтер Кристиан
71'
Смит Эрик
 
75'
 
Риттмюллер Марвин
Кюльветтер Кристиан
75'
Матанович Игорь
Аменийдо Этьенн
 
75'
Джигала Адам
Рицка Ларс
 
76'
 
Кляйндинст Тим
81'
Фазлии Бетим
Аремю Афииз
 
84'
 
Elidon Qenaj
Adrian Beck
90'
 
Тоеркауф Норман
Малони Леннард
90'
Фазлии Бетим
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
16
Бухальфа
Карло
20
Аремю
Афииз
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
1
Мюллер
Кевин
4
Зирслебен
Тим
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
8
Гейпль
Андреас
24
Кюльветтер
Кристиан
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Санкт-Паули
4-4-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Хайденхайм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:4
Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 3 0.3
Эггештайн Йоханнес 3 0.3
Хартель Марсель 2 0.2
Пакарада Леарт 1 (1) 0.1
Дашнер Лукас 1 0.1
Аменийдо Этьенн 1 0.1
Медич Яков 1 0.1
Немет Давид 1 0.1
Меткалф Коннор 1 0.1
Салиакас Манолис 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.4
Бесте Ян-Никлас 2 0.2
Adrian Beck 2 0.2
Томалла Денис 1 0.1
Буш Марнон 1 0.1
Майнка Патрик 1 0.1
Шиммер Штефан 1 0.1
Сесса Кевин 1 0.1
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Дашнер Лукас 3 0
Смит Эрик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Медич Яков 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Гейпль Андреас 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Малони Леннард 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
40%
4
31%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2
Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
7. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
8. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
9. Ганза 10 4 1 5 10 - 14 13
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 10 2 5 3 14 - 15 11
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Гройтер Фюрт 10 1 5 4 13 - 18 8
16. Арминия 10 2 2 6 13 - 19 8
17. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
5. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
10. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
13. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Гейпль Андреас уходит с поля. Сесса Кевин выходит вместо него
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Гейпль Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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