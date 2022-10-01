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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Фортуна
3:1
Второй тайм: 69'
Арминия
0'
1:0
21' Гол
Аппелькамп Синта
24' Желтая карточка
Лепиница Иван
1:1
34' Пенальти
Хак Робин
2:1
47' Гол
Танака Ао
56' Желтая карточка
Андраде Андреас
3:1
66' Гол
Аппелькамп Синта

Ход матча

21'
Аппелькамп Синта
(Карбовник Михал)
1:0
24'
 
Лепиница Иван
34'
1:1
Хак Робин
46'
 
Притль Мануэль
Лепиница Иван
47'
Танака Ао
(Аппелькамп Синта)
2:1
56'
 
Андраде Андреас
59'
 
Ласм Бриан
Ржатковски Марк
59'
 
Канурич Беньямин
Василиадис Себастиан
60'
Обердорф Тим
Де Вейс Йорди
 
66'
Аппелькамп Синта
(Ковнацки Давид)
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Арминия
1.81
6.17
4.30
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
30
Де
Вейс
Йорди
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
11
Клаус
Феликс
29
Хендрикс
Йоррит
4
Танака
Ао
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
33
Фрайсль
Мартин
22
Сидлер
Сильван
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
39
Василиадис
Себастиан
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
Фортуна
4-4-2
Арминия
4-5-1

История личных встреч

Фортуна
Арминия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:3
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.5
Аппелькамп Синта 3 0.3
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.2
Клаус Феликс 2 0.2
Зоботка Марсель 2 0.2
Гинчек Даниэль 1 0.1
Николя Гавори 1 0.1
Танака Ао 1 0.1
Хоффманн Андре 1 0.1
Ийоха Эммануэль 1 0.1
Петерсон Кристофер 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.5
Окугава Масая 3 0.3
Ласм Бриан 2 0.2
Серра Янни 2 0.2
Хюсинг Оливер 1 0.1
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Лепиница Иван 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Окугава Масая 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Арминия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1
Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Фортуна 3:1 10 5 2 3 19 - 13 17
5. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
6. Хайденхайм 9 4 4 1 14 - 7 16
7. Хольштайн Киль 1:0 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Кайзерслаутерн 9 3 5 1 18 - 15 14
9. Ганза 0:1 10 4 0 6 9 - 14 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Ян 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Санкт-Паули 9 2 4 3 14 - 15 10
13. Нюрнберг 9 3 1 5 9 - 15 10
14. Зандхаузен 1:1 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Арминия 1:3 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Гройтер Фюрт 1:1 10 1 5 4 13 - 18 8
17. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
18. Магдебург 9 2 1 6 12 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 3:1 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Хольштайн Киль 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Ганза 0:1 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
8. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Ян 5 2 2 1 4 - 6 8
10. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
11. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
14. Зандхаузен 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 1:1 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 1:3 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
5. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 1:0 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Фортуна 3:1 5 1 1 3 5 - 8 4
8. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Нюрнберг 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 0:1 5 1 0 4 2 - 10 3
14. Зандхаузен 1:1 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 1:3 6 0 2 4 5 - 10 2
17. Гройтер Фюрт 1:1 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Ганновер 96 Кунце Фабиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хак Робин из команды Арминия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Лепиница Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Аппелькамп Синта бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Арминия
1.81
6.17
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 3:1 Арминия онлайн

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