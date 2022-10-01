Тур: 10. Стадион: Эсприт-Арена.
0'
1:0
21' ГолАппелькамп Синта
24' Желтая карточкаЛепиница Иван
1:1
34' ПенальтиХак Робин
2:1
47' ГолТанака Ао
56' Желтая карточкаАндраде Андреас
3:1
66' ГолАппелькамп Синта
Ход матча
21'
24'
34'
1:1
47'
2:1
56'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
11
Клаус
Феликс
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
-
46 Elione Neto
-
45 Tom Geerkens
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Фортуна
Арминия
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.5
|Аппелькамп Синта
|3
|0.3
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.2
|Клаус Феликс
|2
|0.2
|Зоботка Марсель
|2
|0.2
|Гинчек Даниэль
|1
|0.1
|Николя Гавори
|1
|0.1
|Танака Ао
|1
|0.1
|Хоффманн Андре
|1
|0.1
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.1
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|5 (1)
|0.5
|Окугава Масая
|3
|0.3
|Ласм Бриан
|2
|0.2
|Серра Янни
|2
|0.2
|Хюсинг Оливер
|1
|0.1
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ржатковски Марк
|2
|0
|Лепиница Иван
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Окугава Масая
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Арминия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1
Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Фортуна
|3:1
|10
|5
|2
|3
|19 - 13
|17
|5.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|6.
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|7.
|Хольштайн Киль
|1:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|8.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18 - 15
|14
|9.
|Ганза
|0:1
|10
|4
|0
|6
|9 - 14
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|13.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Арминия
|1:3
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|17.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|3:1
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Хольштайн Киль
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Ганза
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Ян
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|10.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|1:3
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|1:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Фортуна
|3:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|1:3
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|5