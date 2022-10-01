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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
Аполлон
1:1
Конец матча
Пафос
0'
0:1
38' Гол
Жайро
43' Желтая карточка
Антонио Владимиро
44' Желтая карточка
Квида Джозев
49' Желтая карточка
Коль Исраэль
1:1
66' Гол
Антонио Владимиро
74' Желтая карточка
Хенти Эзекиэль
90'+5
Аполлон
Пафос

История личных встреч

Аполлон
Пафос

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

23 матча

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберж Валентин 1 0.2
Жради Бассель 1 0.2
Хенти Эзекиэль 1 0.2
Питтас Яннис 1 0.2
Антонио Владимиро 1 0.2
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.2
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 4 0.8
Танкович Муамер 2 (1) 0.4
Кане Мамаду 1 0.2
Семедо Вилли 1 0.2
Драгомир Влад 1 0.2
Наме Мустафа 1 0.2
Валакари Онни 1 (1) 0.2

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Хаммас Амин 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрич Кенан 2 0
Квида Джозев 2 0
Драгомир Влад 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Кане Мамаду 1 0
Леовижилду 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Пафос - Анортосис 2:2 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 2 7
6. АЕК Ларнака 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 0:2 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Анортосис 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
5. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
14. АЕК Ларнака 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Омония Безус Роман 2
Неа Саламина Мигелито 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Докса Катокопия Аденон Халед 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Квида Джозев получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Антонио Владимиро получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 1:1 Пафос онлайн

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