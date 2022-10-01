Тур: 5.
0'
0:1
38' ГолЖайро
43' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
44' Желтая карточкаКвида Джозев
49' Желтая карточкаКоль Исраэль
1:1
66' ГолАнтонио Владимиро
74' Желтая карточкаХенти Эзекиэль
90'+5
Ход матча
38'
0:1
44'
49'
66'
66'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
24 Хаммас АминПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Аполлон
Пафос
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
23 матча
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберж Валентин
|1
|0.2
|Жради Бассель
|1
|0.2
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.2
|Питтас Яннис
|1
|0.2
|Антонио Владимиро
|1
|0.2
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.2
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|4
|0.8
|Танкович Муамер
|2 (1)
|0.4
|Кане Мамаду
|1
|0.2
|Семедо Вилли
|1
|0.2
|Драгомир Влад
|1
|0.2
|Наме Мустафа
|1
|0.2
|Валакари Онни
|1 (1)
|0.2
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрич Кенан
|2
|0
|Квида Джозев
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0
Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Пафос - Анортосис 2:2 Арис Лимассол - Пафос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|2.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|АЕК Ларнака
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Анортосис
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|5.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Докса Катокопия
|Аденон Халед
|1 1