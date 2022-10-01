Тур: 7. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
27'
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
24
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Парма
Фрозиноне
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.57
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.29
|Ман Деннис
|2
|0.29
|Эстевес Науэль
|1
|0.14
|Тутино Дженнаро
|1
|0.14
|Дель Прато Энрико
|1
|0.14
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.29
|Роден Маркус
|1
|0.14
|Гарритано Лука
|1
|0.14
|Коне Бенджамин
|1
|0.14
|Касо Джузеппе
|1
|0.14
|Моро Лука
|1
|0.14
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Юрич Станко
|3
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
|Antoine Hainaut
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|4
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Коне Бенджамин
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0
Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|2.
|Бари
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Брешия
|0:2
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Дженоа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Парма
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|Зюйдтироль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Читтаделла
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Палермо
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|Модена
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|18.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|0:2
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Тернана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Кальяри
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Бари
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Парма
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Дженоа
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Модена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Реджина
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Брешия
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Парма
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Венеция
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Тернана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Палермо
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2