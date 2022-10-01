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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Парма
0:0
Первый тайм: 30'
Фрозиноне
0'
27' Желтая карточка
Юрич Станко
30' Желтая карточка
Сампиризи Марио

Ход матча

27'
Юрич Станко
 
30'
 
Сампиризи Марио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Фрозиноне
3.30
3.40
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
39
Alessandro
Circati
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
24
Юрич
Станко
8
Эстевес
Науэль
23
Камара
Дрисса
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
45
Инглезе
Роберто
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
4
Коне
Бенджамин
16
Гарритано
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Касо
Джузеппе
Парма
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Парма
Фрозиноне

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.57
Михэйлэ Валентин 2 0.29
Ман Деннис 2 0.29
Эстевес Науэль 1 0.14
Тутино Дженнаро 1 0.14
Дель Прато Энрико 1 0.14
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.29
Роден Маркус 1 0.14
Гарритано Лука 1 0.14
Коне Бенджамин 1 0.14
Касо Джузеппе 1 0.14
Моро Лука 1 0.14
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 3 0
Юрич Станко 3 0
Васкес Франко 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Кулибали Войо 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Antoine Hainaut 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 4 0
Коттали Маттео 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0
Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 7 5 1 1 14 - 2 16
2. Бари 2:0 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Брешия 0:2 7 5 0 2 9 - 7 15
4. Дженоа 1:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Фрозиноне 0:0 7 4 1 2 8 - 3 13
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Тернана 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Парма 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
10. Зюйдтироль 1:0 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Читтаделла 0:0 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Палермо 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Венеция 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
17. Модена 0:0 7 1 1 5 6 - 9 4
18. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 0:2 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Тернана 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Кальяри 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Бари 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Парма 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Зюйдтироль 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Модена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Реджина 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Брешия 0:2 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Зюйдтироль 1:0 4 2 0 2 3 - 6 6
6. Парма 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Венеция 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фрозиноне 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Тернана 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
13. СПАЛ 2013 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Палермо 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Фолоруншо Майкл 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Фрозиноне
3.30
3.40
3.25
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