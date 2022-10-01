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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
27' Желтая карточка
Юрич Станко
30' Желтая карточка
Сампиризи Марио
45' Желтая карточка
Фработта Джанлука
1:0
45' Пенальти
Тутино Дженнаро
2:0
52' Пенальти
Ман Деннис
53' Желтая карточка
Коне Бенджамин
55' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
55' Желтая карточка
Гарритано Лука
66' Желтая карточка
Antoine Hainaut
68' Желтая карточка
Остерволде Джейден
2:1
81' Гол
Моро Лука
87' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
88' Желтая карточка
Болока Даниэль
90' Желтая карточка
Раванелли Лука
90' Вторая желтая карточка
Antoine Hainaut
90'+10

Ход матча

27'
Юрич Станко
 
30'
 
Сампиризи Марио
45'
 
Фработта Джанлука
45'
Тутино Дженнаро
1:0
46'
Ман Деннис
Камара Дрисса
 
52'
Ман Деннис
2:0
53'
 
Коне Бенджамин
55'
Тутино Дженнаро
 
55'
 
Гарритано Лука
60'
Antoine Hainaut
Тутино Дженнаро
 
64'
 
Моро Лука
Касо Джузеппе
64'
 
Инсинье Роберто
Мулаттьери Самуэле
66'
Antoine Hainaut
 
68'
Остерволде Джейден
 
72'
 
Киерво Риккардо
Гарритано Лука
81'
2:1
Моро Лука
(Маццители Лука)
83'
Зом Симон
Эстевес Науэль
 
84'
Бенедычак Адриан
Инглезе Роберто
 
86'
 
Боррелли Дженнаро
Сампиризи Марио
86'
 
Бошич Милош
Маццители Лука
87'
Дель Прато Энрико
 
88'
 
Болока Даниэль
90'
Чичисола Леандро
Буффон Джанлуиджи
 
90'
 
Раванелли Лука
90'
Antoine Hainaut
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 6
  • 18 Нарушения правил 20
  • 6 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
39
Alessandro
Circati
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
24
Юрич
Станко
8
Эстевес
Науэль
23
Камара
Дрисса
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
45
Инглезе
Роберто
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
4
Коне
Бенджамин
16
Гарритано
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Касо
Джузеппе
Парма
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Парма
Фрозиноне

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.57
Ман Деннис 3 (1) 0.43
Михэйлэ Валентин 2 0.29
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.29
Эстевес Науэль 1 0.14
Дель Прато Энрико 1 0.14
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.29
Моро Лука 2 0.29
Роден Маркус 1 0.14
Гарритано Лука 1 0.14
Коне Бенджамин 1 0.14
Касо Джузеппе 1 0.14
Лучиони Фабио 0 0
Маццители Лука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 4 0
Antoine Hainaut 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Васкес Франко 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Кулибали Войо 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Коттали Маттео 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Гарритано Лука 2 0
Коне Бенджамин 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фработта Джанлука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0
Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1
Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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