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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Читтаделла
0:2
Конец матча
Тернана
0'
30' Желтая карточка
Капуано Марко
0:1
34' Гол
Палумбо Антонио
44' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
47' Желтая карточка
Фраре Доменико
68' Желтая карточка
Диаките Салим
73' Желтая карточка
Бранка Симоне
76' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
77' Желтая карточка
Палумбо Антонио
84' Желтая карточка
Кассата Франческо
85' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
87' Желтая карточка
Челли Алессандро
90' Желтая карточка
Партипило Антони
0:2
90' Гол
Кулибали Мамаду
90' Желтая карточка
Эмбало Карлос
90'+7

Ход матча

30'
 
Капуано Марко
34'
0:1
Палумбо Антонио
(Агацци Давиде)
44'
Маттиоли Алессандро
 
46'
Ignacio Lores
Антонуччи Мирко
 
46'
 
Диаките Салим
Капуано Марко
46'
 
Доннарумма Альфредо
Фавилли Андреа
47'
Фраре Доменико
 
59'
Andrea Magrassi
Тункара Мамаду
 
66'
Маццокко Давиде
Вита Алессио
 
66'
Кассандро Томмазо
Маттиоли Алессандро
 
68'
 
Диаките Салим
73'
Бранка Симоне
 
75'
 
Кассата Франческо
Агацци Давиде
76'
Висентин Сантьяго
 
76'
Эмбало Карлос
Паван Никола
 
77'
 
Палумбо Антонио
80'
 
Челли Алессандро
Коррадо Никколо
84'
 
Кассата Франческо
85'
 
Соренсен Фредерик
86'
 
Гирингелли Лука
Палумбо Антонио
87'
 
Челли Алессандро
90'
 
Партипило Антони
90'
0:2
Кулибали Мамаду
(Доннарумма Альфредо)
90'
Эмбало Карлос
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
6
Висентин
Сантьяго
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
23
Бранка
Симоне
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
10
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
9
Тункара
Мамаду
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
Читтаделла
4-3-1-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Читтаделла
Тернана

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 0.29
Асенсио Рауль 2 (1) 0.29
Беретта Джакомо 1 0.14
Антонуччи Мирко 1 0.14
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 3 0.43
Партипило Антони 2 0.29
Кулибали Мамаду 2 0.29
Палумбо Антонио 1 0.14
Доннарумма Альфредо 1 0.14
Коррадо Никколо 1 0.14
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Фабро Дарио 2 1
Бранка Симоне 3 0
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Асенсио Рауль 1 1
Доннарумма Даниэле 2 0
Фраре Доменико 2 0
Ignacio Lores 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Висентин Сантьяго 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Партипило Антони 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Челли Алессандро III 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Капуано Марко 1 0
Агацци Давиде 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Кассата Франческо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1
Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2
Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1
Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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