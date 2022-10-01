Тур: 7. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКапуано Марко
0:1
34' ГолПалумбо Антонио
44' Желтая карточкаМаттиоли Алессандро
47' Желтая карточкаФраре Доменико
68' Желтая карточкаДиаките Салим
73' Желтая карточкаБранка Симоне
76' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
77' Желтая карточкаПалумбо Антонио
84' Желтая карточкаКассата Франческо
85' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
87' Желтая карточкаЧелли Алессандро
90' Желтая карточкаПартипило Антони
0:2
90' ГолКулибали Мамаду
90' Желтая карточкаЭмбало Карлос
90'+7
Ход матча
30'
34'
0:1
47'
68'
73'
77'
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Читтаделла
Тернана
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.29
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.29
|Беретта Джакомо
|1
|0.14
|Антонуччи Мирко
|1
|0.14
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|3
|0.43
|Партипило Антони
|2
|0.29
|Кулибали Мамаду
|2
|0.29
|Палумбо Антонио
|1
|0.14
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.14
|Коррадо Никколо
|1
|0.14
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Бранка Симоне
|3
|0
|Тункара Мамаду
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Асенсио Рауль
|1
|1
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Висентин Сантьяго
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1
Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2
Тернана
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1
Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Перуджа
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|13.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Перуджа
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Пиза
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Парма
|Юрич Станко
|4
|Реджина
|Пьероцци Никколо
|4