Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Massimo Bertagnoli получил желтую карточку от судьи

43' Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!

35' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!