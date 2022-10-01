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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Бари
6:2
Конец матча
Брешия
0'
1:0
7' Гол
Фолоруншо Майкл
23' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
24' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
2:0
26' Гол
Белломо Никола
3:0
43' Гол
Walid Cheddira
45' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
46' Желтая карточка
Бенали Ахмед
4:0
55' Гол
Walid Cheddira
64' Желтая карточка
Д'Эррико Андреа
67' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
5:0
68' Гол
Антенуччи Мирко
70' Желтая карточка
Карачич Фран
6:0
77' Гол
Шедлер Орельен
6:1
86' Гол
Олзер Джакомо
6:2
90' Гол
Морео Стефано
90'+3
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
26
Бертаньоли
Массимо
9
Морео
Стефано
28
Бенали
Ахмед
11
Айе
Флориан
Бари
4-3-1-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Бари
Брешия

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СB
3:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 7 1
Антенуччи Мирко 4 (1) 0.57
Фолоруншо Майкл 3 0.43
Белломо Никола 1 0.14
Шедлер Орельен 1 0.14
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Сальседо Эдди 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьянки Флавио 3 (1) 0.43
Морео Стефано 2 0.29
Айе Флориан 2 0.29
Галацци Николас 1 0.14
Бертаньоли Массимо 1 0.14
Ндой Эмануэле 1 0.14
Олзер Джакомо 1 0.14
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 2 1
Ди Чезаре Валерио 3 0
Майта Маттиа 2 0
Д'Эррико Андреа 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Пучино Раффаэле 0 1
Терранова Эмануэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Карачич Фран 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ндой Эмануэле 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
25%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2013 2:2 Перуджа - Бари 1:3
Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1
Брешия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1
Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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      45'
      Massimo Bertagnoli получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Белломо Никола бьет в цель!
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