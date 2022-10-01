Тур: 5.
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаИлич Кристиан
0:1
42' ГолБруно V
63' Желтая карточкаАденон Халед
68' Желтая карточкаДискеруд Миккел
70' Желтая карточкаБруно V
79' Желтая карточкаСобчик Алекс
90' Вторая желтая карточкаАденон Халед
0:2
90' ГолБезус Роман
90'+6
Ход матча
42'
0:1
63'
68'
70'
79'
88'
90'
90'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бруно VНападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
Докса Катокопия
Омония
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед
35 матчей
11.4%
25.7%
62.9%
4 победы 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аденон Халед
|1
|0.2
|Бенни Бернарду
|1
|0.2
|Benjamin Asamoah
|1
|0.2
|Анаане Тиджани
|1
|0.2
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|4 (2)
|0.8
|Безус Роман
|2
|0.4
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Папулис Фотис
|1
|0.2
|Захариу Панайотис
|1
|0.2
|Милетич Неманья
|1
|0.2
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аденон Халед
|1
|1
|Бенни Бернарду
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Diego Mesen
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0
Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0
Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3
Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|2.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|АЕК Ларнака
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Анортосис
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|5.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Докса Катокопия
|Аденон Халед
|1 1