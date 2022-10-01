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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
Докса Катокопия
0:2
Конец матча
Омония
0'
8' Желтая карточка
Илич Кристиан
0:1
42' Гол
Бруно V
63' Желтая карточка
Аденон Халед
68' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
70' Желтая карточка
Бруно V
79' Желтая карточка
Собчик Алекс
90' Вторая желтая карточка
Аденон Халед
0:2
90' Гол
Безус Роман
90'+6
Докса Катокопия
Омония

История личных встреч

Докса Катокопия
Омония

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед

35 матчей

11.4%
25.7%
62.9%
4 победы 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аденон Халед 1 0.2
Бенни Бернарду 1 0.2
Benjamin Asamoah 1 0.2
Анаане Тиджани 1 0.2
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 4 (2) 0.8
Безус Роман 2 0.4
Ансарифард Карим 1 0.2
Папулис Фотис 1 0.2
Захариу Панайотис 1 0.2
Милетич Неманья 1 0.2

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аденон Халед 1 1
Бенни Бернарду 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Илич Кристиан 1 0
Собчик Алекс 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Diego Mesen 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Бруно V 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0
Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0
Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3
Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 2 7
6. АЕК Ларнака 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 0:2 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Анортосис 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
5. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
14. АЕК Ларнака 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Омония Безус Роман 2
Неа Саламина Мигелито 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Докса Катокопия Аденон Халед 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Илич Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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