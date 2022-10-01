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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Модена
0:0
Первый тайм: 28'
Реджина
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Реджина
2.53
3.32
3.15
Все Коэффициенты
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
11
Фальчинелли
Диего
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
11
Чичерелли
Эмануэле
Модена
4-3-1-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Модена
Реджина

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:2
К
1:5
СB
3:3
СB
4:1
К
2:1
СB
1:2
СB
4:0
СB
0:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 2 0.29
Тремолада Лука 1 0.14
Фальчинелли Диего 1 0.14
Дьяв Давиде 1 (1) 0.14
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 3 0.43
Менез Жереми 2 0.29
Ривас Ригоберто 1 0.14
Майер Жан 1 0.14
Канотто Луиджи 1 0.14
Пьероцци Никколо 1 0.14
Кризетиг Лоренцо 1 0.14
Гальоло Риккардо 1 0.14
Льотти Даниэле 1 0.14
Гори Габриэле 1 0.14
Ломбарди Алессандро 1 0.14
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Канотто Луиджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 7 5 1 1 14 - 2 16
2. Бари 2:0 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Брешия 0:2 7 5 0 2 9 - 7 15
4. Дженоа 1:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Фрозиноне 0:0 7 4 1 2 8 - 3 13
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Тернана 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Парма 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
10. Зюйдтироль 1:0 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Читтаделла 0:0 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Палермо 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Венеция 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
17. Модена 0:0 7 1 1 5 6 - 9 4
18. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 0:2 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Тернана 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Кальяри 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Бари 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Парма 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Зюйдтироль 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Модена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Реджина 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Брешия 0:2 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Зюйдтироль 1:0 4 2 0 2 3 - 6 6
6. Парма 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Венеция 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фрозиноне 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Тернана 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
13. СПАЛ 2013 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Палермо 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Фолоруншо Майкл 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГОООООЛ Реджина забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Реджина
2.53
3.32
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Модена 0:0 Реджина онлайн

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