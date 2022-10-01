Тур: 7. Стадион: Альберто Бралья.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Модена
Реджина
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|2
|0.29
|Тремолада Лука
|1
|0.14
|Фальчинелли Диего
|1
|0.14
|Дьяв Давиде
|1 (1)
|0.14
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|3
|0.43
|Менез Жереми
|2
|0.29
|Ривас Ригоберто
|1
|0.14
|Майер Жан
|1
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.14
|Пьероцци Никколо
|1
|0.14
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.14
|Гальоло Риккардо
|1
|0.14
|Льотти Даниэле
|1
|0.14
|Гори Габриэле
|1
|0.14
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.14
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|2.
|Бари
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Брешия
|0:2
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Дженоа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Парма
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|Зюйдтироль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Читтаделла
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Палермо
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|Модена
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|18.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|0:2
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Тернана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Кальяри
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Бари
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Парма
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Дженоа
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Модена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Реджина
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Брешия
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Парма
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Венеция
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Тернана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Палермо
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2