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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Модена
1:0
Конец матча
Реджина
0'
32' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
33' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
56' Желтая карточка
Джерли Фабио
58' Желтая карточка
Лояконо Джузеппе
60' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
62' Желтая карточка
Армеллино Марко
1:0
65' Гол
Дьяв Давиде
90'+5
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
11
Фальчинелли
Диего
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
11
Чичерелли
Эмануэле
Модена
4-3-1-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Модена
Реджина

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:2
К
1:5
СB
3:3
СB
4:1
К
2:1
СB
1:2
СB
4:0
СB
0:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 2 0.29
Дьяв Давиде 2 (1) 0.29
Тремолада Лука 1 0.14
Фальчинелли Диего 1 0.14
Марсура Давиде 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 3 0.43
Менез Жереми 2 0.29
Ривас Ригоберто 1 0.14
Майер Жан 1 0.14
Канотто Луиджи 1 0.14
Пьероцци Никколо 1 0.14
Кризетиг Лоренцо 1 0.14
Гальоло Риккардо 1 0.14
Льотти Даниэле 1 0.14
Гори Габриэле 1 0.14
Ломбарди Алессандро 1 0.14
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Antonio Pergreffi 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 3 0
Ционек Тьяго 1 1
Кризетиг Лоренцо 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
50%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Niccolo Pierozzi уходит с поля. Лояконо Джузеппе выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      34'
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    • Желтая карточка
      33'
      Niccolo Pierozzi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Antonio Pergreffi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      ГОООООЛ Реджина забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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