Тур: 7. Стадион: Альберто Бралья.
0'
32' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
33' Желтая карточкаПьероцци Никколо
56' Желтая карточкаДжерли Фабио
58' Желтая карточкаЛояконо Джузеппе
60' Желтая карточкаГальоло Риккардо
62' Желтая карточкаАрмеллино Марко
1:0
65' ГолДьяв Давиде
90'+5
Ход матча
33'
56'
58'
60'
62'
65'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 6
-
20 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Модена
Реджина
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|2
|0.29
|Дьяв Давиде
|2 (1)
|0.29
|Тремолада Лука
|1
|0.14
|Фальчинелли Диего
|1
|0.14
|Марсура Давиде
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|3
|0.43
|Менез Жереми
|2
|0.29
|Ривас Ригоберто
|1
|0.14
|Майер Жан
|1
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.14
|Пьероцци Никколо
|1
|0.14
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.14
|Гальоло Риккардо
|1
|0.14
|Льотти Даниэле
|1
|0.14
|Гори Габриэле
|1
|0.14
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.14
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Antonio Pergreffi
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Ционек Тьяго
|1
|1
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
50%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1
Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0 Модена - Мателика 3:0 Вис Пезаро - Модена 0:3 Модена - Сиена 1:1 Каррарезе - Модена 2:3
Реджина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Перуджа
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|13.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Перуджа
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Пиза
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Парма
|Юрич Станко
|4
|Реджина
|Пьероцци Никколо
|4