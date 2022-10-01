Тур: 7. Стадион: Сардиния Арена.
Ход матча
29'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоЗащитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Врис ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
Кальяри
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рог Марко
|1
|0.14
|Лувумбо Зито
|1
|0.14
|Манкозу Марко
|1
|0.14
|Лападула Джанлука
|1
|0.14
|Перейро Гастон
|1
|0.14
|Макумбу Антуан
|1
|0.14
|Дейола Алессандро
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.29
|Новакович Андрия
|1
|0.14
|Йонсен Деннис
|1
|0.14
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Оберт Адам
|1
|1
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|2.
|Бари
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Брешия
|0:2
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Дженоа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Парма
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|Зюйдтироль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Читтаделла
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Палермо
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|Модена
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|18.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|0:2
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Тернана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Кальяри
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Бари
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Парма
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Дженоа
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Модена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Реджина
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Брешия
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Парма
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Венеция
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Тернана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Палермо
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2