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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Кальяри
0:0
Первый тайм: 30'
Венеция
0'
6' Желтая карточка
Дзампано Франческо
29' Желтая карточка
Рог Марко

Ход матча

6'
 
Дзампано Франческо
29'
Рог Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Венеция
3.45
4.70
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
27
Баррека
Антонио
14
Дейола
Алессандро
5
Манкозу
Марко
8
Нандес
Найтан
6
Рог
Марко
20
Перейро
Гастон
30
Паволетти
Леонардо
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
10
Кюизанс
Микаэль
20
Похьянпало
Йоэль
11
Новакович
Андрия
Кальяри
4-2-3-1
Венеция
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рог Марко 1 0.14
Лувумбо Зито 1 0.14
Манкозу Марко 1 0.14
Лападула Джанлука 1 0.14
Перейро Гастон 1 0.14
Макумбу Антуан 1 0.14
Дейола Алессандро 0 0
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.29
Новакович Андрия 1 0.14
Йонсен Деннис 1 0.14
Похьянпало Йоэль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Оберт Адам 1 1
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Модоло Марко 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 7 5 1 1 14 - 2 16
2. Бари 2:0 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Брешия 0:2 7 5 0 2 9 - 7 15
4. Дженоа 1:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Фрозиноне 0:0 7 4 1 2 8 - 3 13
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Тернана 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Парма 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
10. Зюйдтироль 1:0 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Читтаделла 0:0 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Палермо 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Венеция 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
17. Модена 0:0 7 1 1 5 6 - 9 4
18. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 0:2 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Тернана 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Кальяри 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Бари 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Парма 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Зюйдтироль 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Модена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Реджина 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Брешия 0:2 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Зюйдтироль 1:0 4 2 0 2 3 - 6 6
6. Парма 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Венеция 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фрозиноне 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Тернана 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
13. СПАЛ 2013 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Палермо 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Фолоруншо Майкл 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Венеция
3.45
4.70
4.90
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