Тур: 7. Стадион: Сардиния Арена.
0'
6' Желтая карточкаДзампано Франческо
29' Желтая карточкаРог Марко
1:0
38' ГолМанкозу Марко
42' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
1:1
50' ГолПохьянпало Йоэль
51' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
1:2
64' ГолЧерышев Денис
1:3
66' ГолЧерышев Денис
75' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:4
83' ГолХапс Ридгесиано
90'+4
Ход матча
29'
38'
1:0
50'
51'
64'
1:2
66'
1:3
83'
1:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоЗащитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Врис ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
Кальяри
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|2
|0.29
|Рог Марко
|1
|0.14
|Лувумбо Зито
|1
|0.14
|Лападула Джанлука
|1
|0.14
|Перейро Гастон
|1
|0.14
|Макумбу Антуан
|1
|0.14
|Дейола Алессандро
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|2
|0.29
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.29
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.14
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.14
|Новакович Андрия
|1
|0.14
|Йонсен Деннис
|1
|0.14
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Оберт Адам
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|19.
|Перуджа
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|13.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Перуджа
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Пиза
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Парма
|Юрич Станко
|4
|Реджина
|Пьероцци Никколо
|4