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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Кальяри
1:4
Конец матча
Венеция
0'
6' Желтая карточка
Дзампано Франческо
29' Желтая карточка
Рог Марко
1:0
38' Гол
Манкозу Марко
42' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
1:1
50' Гол
Похьянпало Йоэль
51' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
1:2
64' Гол
Черышев Денис
1:3
66' Гол
Черышев Денис
75' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:4
83' Гол
Хапс Ридгесиано
90'+4

Ход матча

6'
 
Дзампано Франческо
29'
Рог Марко
 
38'
Манкозу Марко
1:0
42'
Гольданига Эдоардо
 
46'
Макумбу Антуан
Рог Марко
 
48'
Оберт Адам
Баррека Антонио
 
50'
1:1
Похьянпало Йоэль
(Кюизанс Микаэль)
51'
 
Хапс Ридгесиано
60'
 
Черышев Денис
Кюизанс Микаэль
60'
 
Тессманн Таннер
Андерсен Магнус
61'
Лападула Джанлука
Паволетти Леонардо
 
64'
Фалько Филиппо
Перейро Гастон
 
64'
1:2
Черышев Денис
66'
1:3
Черышев Денис
74'
 
Фьордилино Лука
Похьянпало Йоэль
74'
Лувумбо Зито
Дзаппа Габриэле
 
75'
Дейола Алессандро
 
83'
1:4
Хапс Ридгесиано
(Черышев Денис)
90'
 
Кандела Антонио
Бузио Джанлука

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
27
Баррека
Антонио
14
Дейола
Алессандро
5
Манкозу
Марко
8
Нандес
Найтан
6
Рог
Марко
20
Перейро
Гастон
30
Паволетти
Леонардо
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
10
Кюизанс
Микаэль
20
Похьянпало
Йоэль
11
Новакович
Андрия
Кальяри
4-2-3-1
Венеция
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.29
Рог Марко 1 0.14
Лувумбо Зито 1 0.14
Лападула Джанлука 1 0.14
Перейро Гастон 1 0.14
Макумбу Антуан 1 0.14
Дейола Алессандро 0 0
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 2 0.29
Кюизанс Микаэль 2 0.29
Похьянпало Йоэль 1 0.14
Хапс Ридгесиано 1 0.14
Новакович Андрия 1 0.14
Йонсен Деннис 1 0.14

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Оберт Адам 1 1
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Модоло Марко 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кандела Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Гольданига Эдоардо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Манкозу Марко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Рог Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Дзампано Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кальяри 1:4 Венеция онлайн

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