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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
АЕК Ларнака
2:0
Второй тайм: 57'
Анортосис
0'
1:0
14' Гол
Дьюрчо Адам
2:0
45' Пенальти
Тричковски Иван
51' Желтая карточка
Нинга Казимир
АЕК Ларнака
Анортосис

История личных встреч

АЕК Ларнака
Анортосис

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.8%
24.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 15 побед

54 матча

44.4%
25.9%
29.7%
24 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

44.4%
31.5%
24.1%
24 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.6%
42.6%
27.8%
16 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 2 (1) 0.4
Ойер Санхурхо 1 0.2
Олатунджи Виктор 1 0.2
Тричковски Иван 1 (1) 0.2
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.6
Амбарцумян Оганес 1 0.2

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Энглезу Никос 1 0
Альтман Омри 1 0
Пирич Кенан 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Сабо Эрик 1 0
Радонич Деян 1 0
Иоанну Михалис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
2. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 2 7
6. АЕК Ларнака 2:0 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 0:2 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Анортосис 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
5. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
14. АЕК Ларнака 2:0 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Омония Безус Роман 2
Неа Саламина Мигелито 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Докса Катокопия Аденон Халед 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван из команды АЕК Ларнака забивает с точки!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дьюрчо Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Анортосис
2.70
3.40
39.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:0 Анортосис онлайн

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