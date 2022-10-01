Тур: 5.
4:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолДьюрчо Адам
2:0
45' ПенальтиТричковски Иван
51' Желтая карточкаНинга Казимир
73' Желтая карточкаЭнглезу Никос
78' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
80' Желтая карточкаГарсия Анхель
3:0
81' Гол в свои воротаАмбарцумян Оганес
86' Желтая карточкаВарда Амр
4:0
90' Гол в свои воротаХристофи Димитрос
90'+4
Ход матча
14'
1:0
45'
2:0
51'
73'
80'
81'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миланич Дарко
История личных встреч
АЕК Ларнака
Анортосис
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
82.8%
24.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 15 побед
54 матча
44.4%
25.9%
29.7%
24 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
44.4%
31.5%
24.1%
24 победы 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.6%
42.6%
27.8%
16 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|2 (1)
|0.4
|Ойер Санхурхо
|1
|0.2
|Олатунджи Виктор
|1
|0.2
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.2
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.6
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.2
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энглезу Никос
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|3
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Анортосис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|2.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|4.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|5.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Анортосис
|Варда Амр
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3