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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Палермо
0:1
Первый тайм: 29'
Зюйдтироль
0'
14' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
17' Желтая карточка
Alessio Buttaro
0:1
20' Гол
Raphael Odogwu
24' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо

Ход матча

14'
 
Мазиелло Андреа
17'
Alessio Buttaro
 
20'
0:1
Raphael Odogwu
24'
Ди Мариано Франческо
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Зюйдтироль
3.71
3.50
4.60
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
1
Полуцци
Джакомо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
26
Де
Коль
Филиппо
17
Daniele
Casiraghi
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
16
Белардинелли
Лука
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Палермо
4-2-3-1
Зюйдтироль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.43
Сегре Джакопо 1 0.14
Nicolo Valente 1 0.14
Элия Сальваторе 1 0.14
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.43
Raphael Odogwu 2 0.29
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.14
Маццокки Симоне 1 0.14
Карретта Мирко 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 2 1
Ivan Marconi 1 1
Матею Алеш 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Брунори Маттео 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Мазиелло Андреа 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Помпетти Марко 2 0
Карретта Мирко 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Fabian Tait 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3
Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 7 5 1 1 14 - 2 16
2. Бари 2:0 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Брешия 0:2 7 5 0 2 9 - 7 15
4. Дженоа 1:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Фрозиноне 0:0 7 4 1 2 8 - 3 13
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Тернана 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Парма 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
10. Зюйдтироль 1:0 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Читтаделла 0:0 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Палермо 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Венеция 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
17. Модена 0:0 7 1 1 5 6 - 9 4
18. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 0:2 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Тернана 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Кальяри 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Бари 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Парма 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Зюйдтироль 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Модена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Реджина 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Брешия 0:2 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Зюйдтироль 1:0 4 2 0 2 3 - 6 6
6. Парма 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Венеция 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фрозиноне 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Тернана 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
13. СПАЛ 2013 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Палермо 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Фолоруншо Майкл 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Raphael Odogwu бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Alessio Buttaro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Зюйдтироль
3.71
3.50
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палермо 0:1 Зюйдтироль онлайн

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