Тур: 7. Стадион: Ренцо Барбера.
0:1
Первый тайм: 29'
0'
14' Желтая карточкаМазиелло Андреа
17' Желтая карточкаAlessio Buttaro
0:1
20' ГолRaphael Odogwu
24' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
Ход матча
14'
17'
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
18 Ровер Маттео
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.43
|Сегре Джакопо
|1
|0.14
|Nicolo Valente
|1
|0.14
|Элия Сальваторе
|1
|0.14
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.43
|Raphael Odogwu
|2
|0.29
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.14
|Маццокки Симоне
|1
|0.14
|Карретта Мирко
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolo Valente
|2
|1
|Бетелла Давиде
|2
|1
|Ivan Marconi
|1
|1
|Матею Алеш
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|1
|1
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Карретта Мирко
|1
|0
|Raphael Odogwu
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Fabian Tait
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3
Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|2.
|Бари
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Брешия
|0:2
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Дженоа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Парма
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|Зюйдтироль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Читтаделла
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Палермо
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|Модена
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|18.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|0:2
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Тернана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Кальяри
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Бари
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Парма
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Дженоа
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Модена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Реджина
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Брешия
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Парма
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Венеция
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Тернана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Палермо
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2