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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Палермо
0:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
14' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
17' Желтая карточка
Alessio Buttaro
0:1
20' Гол
Raphael Odogwu
23' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
37' Желтая карточка
Fabian Tait
38' Желтая карточка
Ivan Marconi
45' Желтая карточка
Берра Филиппо
87' Желтая карточка
Карретта Мирко
88' Желтая карточка
Marco Curto
88' Желтая карточка
Видо Лука
88' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
90'+6

Ход матча

14'
 
Мазиелло Андреа
17'
Alessio Buttaro
 
20'
0:1
Raphael Odogwu
23'
Ди Мариано Франческо
 
37'
 
Fabian Tait
38'
Ivan Marconi
 
45'
 
Берра Филиппо
46'
Дамьяни Самуэле
Штулац Лео
 
46'
Солери Эдоардо
Roberto Floriano
 
46'
Сала Марко
Alessio Buttaro
 
46'
 
Ровер Маттео
Daniele Casiraghi
53'
 
Д'Орацио Томмазо
Берра Филиппо
53'
 
Скьявоне Андреа
Помпетти Марко
64'
 
Карретта Мирко
Белардинелли Лука
69'
Nicolo Valente
Ivan Marconi
 
83'
 
Marco Curto
Маццокки Симоне
83'
Видо Лука
Элия Сальваторе
 
87'
 
Карретта Мирко
88'
 
Marco Curto
88'
Видо Лука
 
88'
 
Д'Орацио Томмазо

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
77
Элия
Сальваторе
7
Roberto
Floriano
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
1
Полуцци
Джакомо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
26
Де
Коль
Филиппо
17
Daniele
Casiraghi
21
Fabian
Tait
23
Помпетти
Марко
16
Белардинелли
Лука
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Палермо
4-2-3-1
Зюйдтироль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.43
Сегре Джакопо 1 0.14
Nicolo Valente 1 0.14
Элия Сальваторе 1 0.14
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.43
Raphael Odogwu 2 0.29
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.14
Маццокки Симоне 1 0.14
Карретта Мирко 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 2 1
Nicolo Valente 2 1
Бетелла Давиде 2 1
Матею Алеш 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Брунори Маттео 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 1 1
Мазиелло Андреа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Fabian Tait 2 0
Помпетти Марко 2 0
Берра Филиппо 1 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3
Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2 Бари - Палермо 0:2 Монополи - Палермо 0:2 Палермо - Пичерно 4:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0
Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0 Ювентус (до 23 лет) - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Мантуя 1:0 Пьяченца - Зюйдтироль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Берра Филиппо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Fabian Tait получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Raphael Odogwu бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Alessio Buttaro получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палермо 0:1 Зюйдтироль онлайн

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