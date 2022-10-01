Тур: 7. Стадион: Паоло Мацца.
0'
11' Желтая карточкаФольякко Алессандро
0:1
19' ГолКода Массимо
26' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
Ход матча
19'
0:1
26'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
93
Паяч
Марко
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
20 Matteo Prati
-
18 Matteo Arena
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
СПАЛ 2013
Дженоа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.57
|Майстро Фабио
|2
|0.29
|Мончини Габриэле
|1
|0.14
|Финотто Маттиа
|1
|0.14
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.14
|Рабби Симоне
|1
|0.14
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2 (1)
|0.29
|Портанова Маноло
|1
|0.14
|Экубан Калеб
|1
|0.14
|Ягелло Филип
|1
|0.14
|Хефти Сильван
|1
|0.14
|Morten Frendrup
|1
|0.14
|Йебоа Келвин
|1
|0.14
|Бадель Милан
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Педа Патрик
|1
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 3:3 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3
Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 2
|16
|2.
|Бари
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|3.
|Брешия
|0:2
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Дженоа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|6.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Парма
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|10.
|Зюйдтироль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|12.
|Читтаделла
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|13.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Палермо
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|Модена
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|18.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|7 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|0:2
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Читтаделла
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Тернана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Кальяри
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Бари
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Парма
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Дженоа
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Модена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Реджина
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Брешия
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Зюйдтироль
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Парма
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Венеция
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Тернана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|0:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Палермо
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Модена
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|5 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Фолоруншо Майкл
|3 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|4
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 2