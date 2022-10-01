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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
СПАЛ 2013
0:1
Первый тайм: 30'
Дженоа
0'
11' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
0:1
19' Гол
Кода Массимо
26' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа

Ход матча

11'
 
Фольякко Алессандро
19'
0:1
Кода Массимо
26'
Ла Мантия Андреа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Дженоа
4.30
3.74
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
21
Селия
Раффаэле
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
16
Вальцания
Лука
10
Дзанеллато
Никколо
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
22
Мартинес
Хосеп
2
Сабелли
Стефано
31
Ильзанкер
Штефан
14
Фольякко
Алессандро
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Дженоа
4-4-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Дженоа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.57
Майстро Фабио 2 0.29
Мончини Габриэле 1 0.14
Финотто Маттиа 1 0.14
Эспозито Сальваторе 1 0.14
Рабби Симоне 1 0.14
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 (1) 0.29
Портанова Маноло 1 0.14
Экубан Калеб 1 0.14
Ягелло Филип 1 0.14
Хефти Сильван 1 0.14
Morten Frendrup 1 0.14
Йебоа Келвин 1 0.14
Бадель Милан 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 3:3 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3
Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 7 5 1 1 14 - 2 16
2. Бари 2:0 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Брешия 0:2 7 5 0 2 9 - 7 15
4. Дженоа 1:0 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Фрозиноне 0:0 7 4 1 2 8 - 3 13
6. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Кальяри 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Тернана 0:0 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Парма 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
10. Зюйдтироль 1:0 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12. Читтаделла 0:0 7 2 3 2 7 - 9 9
13. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Палермо 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Венеция 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
17. Модена 0:0 7 1 1 5 6 - 9 4
18. Перуджа 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
20. Пиза 6 0 2 4 7 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 0:2 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Читтаделла 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Тернана 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Кальяри 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Бари 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Парма 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Дженоа 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Зюйдтироль 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Модена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 1:0 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Реджина 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Брешия 0:2 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Зюйдтироль 1:0 4 2 0 2 3 - 6 6
6. Парма 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Венеция 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Фрозиноне 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Тернана 0:0 4 1 1 2 5 - 8 4
13. СПАЛ 2013 0:1 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Палермо 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Читтаделла 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Модена 0:0 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 5 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Фолоруншо Майкл 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Фрозиноне Болока Даниэль 4
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Пиза Калабрези Артуро 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Дженоа
4.30
3.74
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Дженоа
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