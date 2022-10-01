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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
СПАЛ 2013
0:2
Конец матча
Дженоа
0'
11' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
0:1
19' Гол
Кода Массимо
26' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
31' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
34' Желтая карточка
Мартинес Хосеп
36' Желтая карточка
Вальцания Лука
60' Желтая карточка
Мончини Габриэле
76' Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо
0:2
88' Гол
Гудмундссон Альберт
90'+7
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
21
Селия
Раффаэле
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
16
Вальцания
Лука
10
Дзанеллато
Никколо
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
22
Мартинес
Хосеп
2
Сабелли
Стефано
31
Ильзанкер
Штефан
14
Фольякко
Алессандро
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

СПАЛ 2013
Дженоа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.57
Майстро Фабио 2 0.29
Мончини Габриэле 1 0.14
Финотто Маттиа 1 0.14
Эспозито Сальваторе 1 0.14
Рабби Симоне 1 0.14
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 (1) 0.29
Гудмундссон Альберт 1 0.14
Портанова Маноло 1 0.14
Экубан Калеб 1 0.14
Ягелло Филип 1 0.14
Хефти Сильван 1 0.14
Morten Frendrup 1 0.14
Йебоа Келвин 1 0.14
Бадель Милан 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Вальцания Лука 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Мартинес Хосеп 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Комо - СПАЛ 2013 3:3 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0
Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3
Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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