  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: .
Мальмё
0:0
Второй тайм: 68'
Хаммарбю
0'
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе
45' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
62' Желтая карточка
Сисей Йозеф

Ход матча

19'
Ларссон Хуго
Рикс Сёрен
 
45'
Нильсен Лассе
 
45'
Кнудсен Йонас
 
46'
Тойвонен Ола
Зейдан Мустафа
 
62'
Сисей Йозеф
 
62'
Беихмо Феликс
Сейдиу Патриот
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хаммарбю
3.45
3.60
3.80
Все Коэффициенты
30
Диавара
Исмаэль
15
Сисей
Йозеф
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
36
Сейдиу
Патриот
20
Зейдан
Мустафа
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
24
Довин
Оливер
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
Мальмё
4-2-3-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хаммарбю

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 0.42
Бирманчевич Велько 5 0.21
Сейдиу Патриот 4 0.17
Зейдан Мустафа 3 0.13
Тойвонен Ола 3 0.13
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.08
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Пенья Серхио 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 9 (1) 0.38
Людвигсон Густав 9 0.38
Сведберг Виллиот 5 0.21
Бериша Ветон 4 0.17
Саиди Абдельрахман 3 0.13
Джазе Моханад 2 0.08
Боянич Дарьян 2 0.08
Сельмани Астрит 2 (1) 0.08
Травалли Бубакарр 2 0.08
Куртулус Эдвин 2 0.08
Bjoern Paulsen 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 3 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Кнудсен Йонас 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 6 0
Джазе Моханад 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 3 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 16
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
9
41%
3
18%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

14
26
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
29%
3
12%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
7
27%
61-75
1
7%
7
27%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
5
50%
76-90

Забито

36
43
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
5
14%
5
12%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
11
31%
8
19%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
6
17%
8
19%
61-75
7
19%
11
26%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2
АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 23 14 6 3 46 - 16 48
2. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
3. Хаммарбю 0:0 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 0:0 24 12 5 7 33 - 23 41
5. АИК 23 11 7 5 37 - 29 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 23 11 3 9 31 - 24 36
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 23 4 6 13 21 - 44 18
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Мальмё 0:0 12 8 2 2 21 - 8 26
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 0:0 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Хаммарбю 0:0 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
5. Мальмё 0:0 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Юргорден Эдвардсен Виктор 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
АИК Ларссон Себастьян 7
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кнудсен Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хаммарбю
3.45
3.60
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Хаммарбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мальмё
Хаммарбю
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 