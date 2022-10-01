Тур: 24. Стадион: Эледа.
0'
45' Желтая карточкаНильсен Лассе
45' Желтая карточкаКнудсен Йонас
62' Желтая карточкаСисей Йозеф
72' Желтая карточкаДовин Оливер
88' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
89' Желтая карточкаВагич Павле
89' Желтая карточкаТойвонен Ола
90'+8
Ход матча
45'
45'
62'
72'
88'
89'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
15
Сисей
Йозеф
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Мальмё
Хаммарбю
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10
|0.42
|Бирманчевич Велько
|5
|0.21
|Сейдиу Патриот
|4
|0.17
|Зейдан Мустафа
|3
|0.13
|Тойвонен Ола
|3
|0.13
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.08
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|9 (1)
|0.38
|Людвигсон Густав
|9
|0.38
|Сведберг Виллиот
|5
|0.21
|Бериша Ветон
|4
|0.17
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.13
|Джазе Моханад
|2
|0.08
|Боянич Дарьян
|2
|0.08
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.08
|Травалли Бубакарр
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|2
|0.08
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|6
|0
|Джазе Моханад
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
9
41%
3
18%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
14
26
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
29%
3
12%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
7
27%
61-75
1
7%
7
27%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
5
50%
76-90
Забито
36
43
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
5
14%
5
12%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
11
31%
8
19%
31-45
3
8%
4
9%
46-60
6
17%
8
19%
61-75
7
19%
11
26%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2
АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|24
|14
|6
|4
|46 - 17
|48
|2.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|АИК
|23
|11
|7
|5
|37 - 29
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|23
|11
|3
|9
|31 - 24
|36
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|1:0
|24
|5
|6
|13
|22 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Дегерфорс
|1:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|13.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 10
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|1:0
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|11 (9)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7