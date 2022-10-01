Тур: 25.
0'
2' Желтая карточкаАкерманн Кевин
11' Желтая карточкаХеллберг Сет
1:0
19' ГолХаглинд-Сангре Маркус
2:0
49' ГолПолсон Дэниел
3:0
54' ГолБрорссон Арвид
64' Желтая карточкаЛундин Антон
73' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
Ход матча
11'
19'
49'
2:0
54'
3:0
64'
73'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
12 Alex Rahm
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эргрюте
Браге
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.32
|Абрахам Саргон
|4
|0.16
|Полсон Дэниел
|3
|0.12
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.12
|Люндберг Виктор
|2
|0.08
|Акерманн Кевин
|2
|0.08
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.08
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.08
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Брорссон Арвид
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.4
|Перссон Хоаким
|7
|0.28
|Карлберг Дуглас
|5
|0.2
|Johan Arvidsson
|5
|0.2
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.12
|Тамими Джонатан
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Christopher Redenstrand
|2
|0.08
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.08
|Лундин Антон
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|7
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|7
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Сёдерберг Никлас
|6
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Лундин Антон
|4
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Тамими Джонатан
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
4
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
4
25%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
31%
8
36%
76-90
Пропущено
18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
6
43%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
4
22%
1
7%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
20%
3
20%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Забито
31
41
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
8
20%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
6
19%
7
17%
31-45
7
23%
9
22%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
10
32%
11
27%
76-90
Пропущено
38
29
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
7
18%
3
10%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
10
26%
9
31%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
5
13%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1
Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1
Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2
Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|0:3
|25
|11
|7
|7
|41 - 32
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Ландскруна
|2:1
|25
|9
|8
|8
|33 - 39
|35
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Эргрюте
|3:0
|25
|6
|9
|10
|35 - 37
|27
|12.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|13.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|14.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|1:2
|25
|6
|3
|16
|25 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|0:0
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|4.
|Ландскруна
|2:1
|12
|6
|4
|2
|21 - 18
|22
|5.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|7.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|0:3
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|1:2
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|3:0
|13
|3
|5
|5
|20 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|0:3
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|9.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Ландскруна
|2:1
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|11.
|Эргрюте
|3:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|1:2
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7