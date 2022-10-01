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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 25.
Эргрюте
3:0
Второй тайм: 80'
Браге
0'
2' Желтая карточка
Акерманн Кевин
11' Желтая карточка
Хеллберг Сет
1:0
19' Гол
Хаглинд-Сангре Маркус
2:0
49' Гол
Полсон Дэниел
3:0
54' Гол
Брорссон Арвид
64' Желтая карточка
Лундин Антон
73' Желтая карточка
Люндберг Виктор
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
10
Акерманн
Кевин
2
Брорссон
Арвид
19
Сьогрелл
Херман
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
8
Беркрот
Никлас
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
14
Jacob
Stensson
11
Лундин
Антон
9
Карлберг
Дуглас
8
Хеллберг
Сет
Эргрюте
4-2-3-1
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Браге

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.32
Абрахам Саргон 4 0.16
Полсон Дэниел 3 0.12
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0.12
Люндберг Виктор 2 0.08
Акерманн Кевин 2 0.08
Хольмстрём Александр Аль 2 0.08
Дальквист Исак 2 0.08
Азулай Джонатан 2 (2) 0.08
Андреассон Антон 1 0.04
Беркрот Никлас 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Брорссон Арвид 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.4
Перссон Хоаким 7 0.28
Карлберг Дуглас 5 0.2
Johan Arvidsson 5 0.2
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.12
Тамими Джонатан 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Christopher Redenstrand 2 0.08
Зеттерстрём Александр 2 0.08
Лундин Антон 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 7 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Андреассон Антон 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Ланс Антон 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Исак 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Olle Johansson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 7 0
Henry Sletsjoee 5 1
Сёдерберг Никлас 6 0
Редин Понтус 4 1
Лундин Антон 4 0
Карлберг Дуглас 4 0
Тамими Джонатан 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
4
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
5
23%
31-45
4
25%
4
18%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
31%
8
36%
76-90

Пропущено

18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
6
43%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
20%
3
20%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Забито

31
41
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
8
20%
1-15
2
6%
2
5%
16-30
6
19%
7
17%
31-45
7
23%
9
22%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
10
32%
11
27%
76-90

Пропущено

38
29
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
7
18%
3
10%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
10
26%
9
31%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
5
13%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1
Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1
Браге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2
Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 0:3 25 11 7 7 41 - 32 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Ландскруна 2:1 25 9 8 8 33 - 39 35
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Эргрюте 3:0 25 6 9 10 35 - 37 27
12. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
13. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
14. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
15. Эстерсунд 0:0 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 1:2 25 6 3 16 25 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 0:0 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
4. Ландскруна 2:1 12 6 4 2 21 - 18 22
5. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
6. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
7. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 0:3 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 1:2 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Эстерсунд 0:0 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 3:0 13 3 5 5 20 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 0:3 12 6 4 2 22 - 17 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
9. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
10. Ландскруна 2:1 13 3 4 6 12 - 21 13
11. Эргрюте 3:0 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 0:0 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 1:2 12 1 3 8 8 - 24 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хаглинд-Сангре Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Хеллберг Сет получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Акерманн Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эргрюте
    Ничья
    Браге
    2.18
    4.53
    9.74
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    Где смотреть матч Эргрюте 3:0 Браге онлайн

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