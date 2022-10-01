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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 25.
Ландскруна
3:1
Конец матча
Далкурд
0'
48' Желтая карточка
Umit Aras
0:1
51' Гол
Fabio Dixon
1:1
67' Гол
Рапп Йохан
2:1
76' Гол
Перссон Эрик
3:1
85' Гол
Camil Jebara
90'+9
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
9
Олссон
Линус
10
Хейер
Мелкер
1
Jon
Viscosi
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
2
Мохамад
Аббас
16
Rassa
Rahmani
5
Амин
Реван
32
Stefan
Wolf2
23
Arash
Motaraghebjafarpour
14
Rodin
Deprem
7
Базе
Марван
9
Pashang
Abdulla
Ландскруна
3-4-3
Далкурд
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Далкурд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.24
Перссон Эрик 5 0.2
Ousmane Diawara 5 0.2
Эгнелль Адам 4 0.16
Оттоссон Филип 3 0.12
Camil Jebara 3 0.12
Рапп Йохан 2 0.08
Дзабич Робин 2 0.08
Хейер Мелкер 1 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Edvin Dahlqvist 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.2
Arash Motaraghebjafarpour 2 0.08
Stefan Wolf2 2 0.08
Rassa Rahmani 2 (1) 0.08
Ezequiel Montagna 2 0.08
Pashang Abdulla 2 0.08
Арин Франк 1 0.04
Fabio Dixon 1 0.04
Лагерфельдт Лукас 1 0.04
Рахмани Бахтияр 1 0.04
Костонс Кун 1 0.04
Rodin Deprem 1 0.04
Suleman Zurmati 1 0.04
Hady Saleh Karim 1 0.04
Andreas Katsantonis 0 0
Alex Simovski 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 6 1
Хейер Мелкер 5 1
Erik Hedenquist 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Ousmane Diawara 4 1
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Camil Jebara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 1
Alex Simovski 5 0
Stefan Wolf2 5 0
Rassa Rahmani 5 0
Кабаши Ариан 4 0
Костонс Кун 2 1
Fabio Dixon 2 1
Ezequiel Montagna 3 0
Арин Франк 3 0
Arash Motaraghebjafarpour 3 0
Umit Aras 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Haron Zubair 1 1
Andreas Katsantonis 2 0
Kerfala Cissoko 0 1
Jon Viscosi 1 0
Аллен Бобби 1 0
Амин Реван 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Базе Марван 1 0
Hady Saleh Karim 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
5%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
1
10%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
39%
7
30%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
21%
5
24%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
37%
5
24%
76-90

Забито

36
26
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
3
8%
3
12%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
5
14%
8
31%
31-45
8
22%
3
12%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
7
19%
5
19%
76-90

Пропущено

37
44
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
4
11%
7
16%
1-15
8
22%
5
11%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
3
8%
7
16%
61-75
14
38%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3
Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Далкурд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Эстер - Далкурд 2:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2 Энчёпинг - Далкурд 1:4
Далкурд - Браге 1:2 Треллеборг - Далкурд 4:2 Далкурд - Эргрюте 1:2 Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Ландскруна 25 9 8 8 34 - 39 35
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
12. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
13. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
14. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
4. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
5. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
6. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
7. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
9. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
10. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
11. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
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    • Желтая карточка
      48'
      Umit Aras получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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