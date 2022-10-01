Тур: 25.
3:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаUmit Aras
0:1
51' ГолFabio Dixon
1:1
67' ГолРапп Йохан
2:1
76' ГолПерссон Эрик
3:1
85' ГолCamil Jebara
90'+9
Ход матча
48'
51'
67'
1:1
76'
2:1
85'
3:1
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
14
Rodin
Deprem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Fabio DixonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Rodin DepremПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
История личных встреч
Ландскруна
Далкурд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.24
|Перссон Эрик
|5
|0.2
|Ousmane Diawara
|5
|0.2
|Эгнелль Адам
|4
|0.16
|Оттоссон Филип
|3
|0.12
|Camil Jebara
|3
|0.12
|Рапп Йохан
|2
|0.08
|Дзабич Робин
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.2
|Arash Motaraghebjafarpour
|2
|0.08
|Stefan Wolf2
|2
|0.08
|Rassa Rahmani
|2 (1)
|0.08
|Ezequiel Montagna
|2
|0.08
|Pashang Abdulla
|2
|0.08
|Арин Франк
|1
|0.04
|Fabio Dixon
|1
|0.04
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.04
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.04
|Костонс Кун
|1
|0.04
|Rodin Deprem
|1
|0.04
|Suleman Zurmati
|1
|0.04
|Hady Saleh Karim
|1
|0.04
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Alex Simovski
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|6
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Erik Hedenquist
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Camil Jebara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|1
|Alex Simovski
|5
|0
|Stefan Wolf2
|5
|0
|Rassa Rahmani
|5
|0
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Fabio Dixon
|2
|1
|Ezequiel Montagna
|3
|0
|Арин Франк
|3
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|3
|0
|Umit Aras
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Haron Zubair
|1
|1
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Kerfala Cissoko
|0
|1
|Jon Viscosi
|1
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Амин Реван
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Базе Марван
|1
|0
|Hady Saleh Karim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
5%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
3
30%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
1
10%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
39%
7
30%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
21%
5
24%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
37%
5
24%
76-90
Забито
36
26
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
3
8%
3
12%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
5
14%
8
31%
31-45
8
22%
3
12%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
7
19%
5
19%
76-90
Пропущено
37
44
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
4
11%
7
16%
1-15
8
22%
5
11%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
4
11%
8
18%
46-60
3
8%
7
16%
61-75
14
38%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Норрбю 3:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3
Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Далкурд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Далкурд - Утсиктенс 4:1 Эстер - Далкурд 2:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2 Энчёпинг - Далкурд 1:4
Далкурд - Браге 1:2 Треллеборг - Далкурд 4:2 Далкурд - Эргрюте 1:2 Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Ландскруна
|25
|9
|8
|8
|34 - 39
|35
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|12.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|13.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|14.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|4.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|5.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|7.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|9.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|11.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7