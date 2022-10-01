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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 25.
Эстерсунд
0:0
Конец матча
Хальмстад
0'
45' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
48' Желтая карточка
Бельман Хенрик
55' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
67' Желтая карточка
Miroslav Mazur
79' Желтая карточка
Дальстрём Виллиам
80' Желтая карточка
Mansour Sinyan
90'+4
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
11
Бельман
Хенрик
29
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
2
Боаки
Томас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
10
Карим
Садат
30
Йоханссон
Александр
II
Эстерсунд
4-4-2
Хальмстад
4-3-1-2

История личных встреч

Эстерсунд
Хальмстад

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
А
1:1
А
0:1
К
0:0
А
0:0
А
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 6 0.24
Штольт Малкольм 5 0.2
Кроон Симон 2 (1) 0.08
Брэндон Эрик 2 (1) 0.08
Вейлид Сесар 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 15 0.6
Боман Микаэль 7 0.28
Баффо Джозеф 7 (5) 0.28
Карим Садат 4 0.16
Алланссон Йоэль 4 0.16
Кроон Самуэль 3 0.12
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Сведберг Джонатан 2 0.08
Юханссон Андреас 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 5 0
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Andre Oesterholm 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Mansour Sinyan 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Дальстрём Виллиам 5 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
13
50%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
1
9%
8
31%
76-90

Пропущено

20
11
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
6
30%
4
36%
76-90

Забито

24
52
11 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
4
17%
6
12%
1-15
1
4%
4
8%
16-30
6
25%
9
17%
31-45
7
29%
29%
6
12%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
4
17%
21
40%
76-90

Пропущено

39
26
11 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
1
3%
7
27%
31-45
9
23%
4
15%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
13
33%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1
Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3
Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 25 16 4 5 53 - 25 52
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 25 11 7 7 41 - 33 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Ландскруна 25 9 8 8 34 - 39 35
8. Эребру 25 10 4 11 28 - 30 34
9. Сирианска Эскильстуна 25 10 3 12 42 - 41 33
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Эргрюте 25 6 9 10 36 - 37 27
12. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
13. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
14. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
15. Эстерсунд 25 5 8 12 25 - 38 23
16. Далкурд 25 6 3 16 25 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 26 - 18 22
4. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
5. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
6. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
7. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Эстерсунд 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Эргрюте 13 3 5 5 21 - 17 14
16. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Браге 12 6 4 2 22 - 18 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
9. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
10. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
11. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
12. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 12 1 3 8 8 - 25 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    80'
    Mansour Sinyan получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Бельман Хенрик уходит с поля. Mansour Sinyan выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Villiam Dahlstroem получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Карим Садат уходит с поля. Villiam Dahlstroem выходит вместо него
  • 72'
    Йоханссон Александр II уходит с поля. Боман Микаэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Miroslav Mazur получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Фрицсон Людвиг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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