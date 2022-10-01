Тур: 25.
0'
45' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
48' Желтая карточкаБельман Хенрик
55' Желтая карточкаАлланссон Йоэль
67' Желтая карточкаMiroslav Mazur
79' Желтая карточкаДальстрём Виллиам
80' Желтая карточкаMansour Sinyan
90'+4
Ход матча
45'
48'
55'
67'
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Нападающий
-
39 Haris Avdiu
-
-
22 Linton Ulloa
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Эстерсунд
Хальмстад
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.24
|Штольт Малкольм
|5
|0.2
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.08
|Брэндон Эрик
|2 (1)
|0.08
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Бельман Хенрик
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Досис Николаос
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|15
|0.6
|Боман Микаэль
|7
|0.28
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.28
|Карим Садат
|4
|0.16
|Алланссон Йоэль
|4
|0.16
|Кроон Самуэль
|3
|0.12
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Юханссон Андреас
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Бельман Хенрик
|5
|0
|Andre Oesterholm
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Mansour Sinyan
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Дальстрём Виллиам
|5
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
13
50%
76-90
Пропущено
19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
18%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
1
9%
8
31%
76-90
Пропущено
20
11
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
6
30%
4
36%
76-90
Забито
24
52
11 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 2
4
17%
6
12%
1-15
1
4%
4
8%
16-30
6
25%
9
17%
31-45
7
29%
29%
6
12%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
4
17%
21
40%
76-90
Пропущено
39
26
11 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
1
3%
7
27%
31-45
9
23%
4
15%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
13
33%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1
Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3
Броммапойкарна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|25
|16
|4
|5
|53 - 25
|52
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|25
|11
|7
|7
|41 - 33
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Ландскруна
|25
|9
|8
|8
|34 - 39
|35
|8.
|Эребру
|25
|10
|4
|11
|28 - 30
|34
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|10
|3
|12
|42 - 41
|33
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Эргрюте
|25
|6
|9
|10
|36 - 37
|27
|12.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|13.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|14.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|15.
|Эстерсунд
|25
|5
|8
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Далкурд
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|4.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|5.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|7.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Эргрюте
|13
|3
|5
|5
|21 - 17
|14
|16.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Браге
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|9.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|11.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7