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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Espen Eskaas
Тромсё
0:1
Первый тайм: 36'
Мольде

Ход матча

23'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Грёдем Магнус)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мольде
3.33
3.82
3.70
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Миккельсен
Эугуст
17
Китолано
Эрик
9
Нордас
Лассе
1
Карлстрём
Якоб
25
Брейвик
Эмиль
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
Тромсё
5-2-2-1
Мольде
5-3-2

История личных встреч

Тромсё
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Т
5:1
Т
3:0
Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 8 0.33
Миккельсен Эугуст 5 (1) 0.21
Каманси Уоррен 4 0.17
Опсал Сакариас 2 0.08
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Йенсен Рубен 2 0.08
Эбийе Мозес 2 0.08
Псише Кристоф 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Нильсен Лассе III 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 9 (1) 0.38
Коса Маркус Андреас 8 0.33
Грёдем Магнус 7 (1) 0.29
Брюнхильдсен Ола 7 0.29
Линнес Мартин 4 0.17
Эйкрем Магнус 3 0.13
Хёуген Кристоффер 3 0.13
Kristian Eriksen 2 0.08
Зехнини Рафик 2 0.08
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Хуссейн Эцаз 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 5 0
Нильсен Лассе III 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Енссен Андерс 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
6
27%
1
4%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
8
33%
31-45
5
23%
6
25%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
4
18%
6
25%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
25%
5
18%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
7
30%
4
31%
76-90

Забито

34
52
16 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
7
21%
7
13%
1-15
4
12%
6
12%
16-30
5
15%
11
21%
31-45
9
26%
10
19%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
7
21%
11
21%
76-90

Пропущено

39
23
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
4
10%
3
13%
1-15
6
15%
5
22%
16-30
7
18%
3
13%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
26%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 0:1 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 23 6 7 10 24 - 37 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 0:1 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 0:1 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мольде
3.33
3.82
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:1 Мольде онлайн

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