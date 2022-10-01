Тур: 24. Стадион: Альфхейм. Главный судья: Espen Eskaas
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
11
Йенсен
Рубен
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Тромсё
Мольде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|8
|0.33
|Миккельсен Эугуст
|5 (1)
|0.21
|Каманси Уоррен
|4
|0.17
|Опсал Сакариас
|2
|0.08
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Эбийе Мозес
|2
|0.08
|Псише Кристоф
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|9 (1)
|0.38
|Коса Маркус Андреас
|8
|0.33
|Брюнхильдсен Ола
|8
|0.33
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.29
|Линнес Мартин
|4
|0.17
|Эйкрем Магнус
|3
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.13
|Kristian Eriksen
|2
|0.08
|Зехнини Рафик
|2
|0.08
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Нильсен Лассе III
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Енссен Андерс
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|6
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
6
27%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
8
32%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90
Забито
12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
25%
5
18%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
7
30%
4
31%
76-90
Забито
34
53
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 2
7
21%
7
13%
1-15
4
12%
7
13%
16-30
5
15%
11
21%
31-45
9
26%
10
19%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
7
21%
11
21%
76-90
Пропущено
40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
4
10%
3
13%
1-15
7
18%
5
22%
16-30
7
18%
3
13%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|24
|13
|6
|5
|40 - 24
|45
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|0:0
|24
|12
|7
|5
|56 - 30
|43
|5.
|Волеренга
|2:0
|24
|13
|3
|8
|44 - 32
|42
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|24
|9
|5
|10
|38 - 36
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|23
|6
|7
|10
|24 - 37
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|2:0
|12
|9
|1
|2
|25 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|0:0
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|0:0
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|2:0
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3