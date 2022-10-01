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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Espen Eskaas
Тромсё
0:1
Конец матча
Мольде
0'
0:1
23' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Грёдем Магнус)
65'
 
Kristian Eriksen
Грёдем Магнус
74'
 
Эйкрем Магнус
Фофана Датро
80'
Норхейм Рунар
Китолано Эрик
 
80'
Винтер Феликс
Опсал Сакариас
 
87'
 
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
87'
Туоминен Яссе
Антонсен Кент-Аре
 
88'
 
Болли Матис
Ловик Матиас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Миккельсен
Эугуст
17
Китолано
Эрик
9
Нордас
Лассе
1
Карлстрём
Якоб
25
Брейвик
Эмиль
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
Тромсё
5-2-2-1
Мольде
5-3-2

История личных встреч

Тромсё
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Т
5:1
Т
3:0
Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 8 0.33
Миккельсен Эугуст 5 (1) 0.21
Каманси Уоррен 4 0.17
Опсал Сакариас 2 0.08
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Йенсен Рубен 2 0.08
Эбийе Мозес 2 0.08
Псише Кристоф 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Нильсен Лассе III 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 9 (1) 0.38
Коса Маркус Андреас 8 0.33
Брюнхильдсен Ола 8 0.33
Грёдем Магнус 7 (1) 0.29
Линнес Мартин 4 0.17
Эйкрем Магнус 3 0.13
Хёуген Кристоффер 3 0.13
Kristian Eriksen 2 0.08
Зехнини Рафик 2 0.08
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Хуссейн Эцаз 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 5 0
Нильсен Лассе III 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Енссен Андерс 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
6
27%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
8
32%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
25%
5
18%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
7
30%
4
31%
76-90

Забито

34
53
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 2
7
21%
7
13%
1-15
4
12%
7
13%
16-30
5
15%
11
21%
31-45
9
26%
10
19%
46-60
2
6%
7
13%
61-75
7
21%
11
21%
76-90

Пропущено

40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
4
10%
3
13%
1-15
7
18%
5
22%
16-30
7
18%
3
13%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Лиллестрём 0:0 24 13 6 5 40 - 24 45
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 0:0 24 12 7 5 56 - 30 43
5. Волеренга 2:0 24 13 3 8 44 - 32 42
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 0:2 24 9 5 10 38 - 36 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 23 6 7 10 24 - 37 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 2:0 12 9 1 2 25 - 10 28
4. Лиллестрём 0:0 12 8 3 1 20 - 5 27
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 0:2 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 0:0 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 0:0 12 7 1 4 23 - 15 22
3. Лиллестрём 0:0 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 2:0 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 12 2 3 7 10 - 19 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 0:1 Мольде онлайн

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